Logo após a derrota na Champions League para o Manchester City em pleno Santiago Bernabéu, uma certeza pairava em todos os sites, jornais e blogs ao redor do planeta: Xabi Alonso iria cair. Mas parece que o técnico ganhou uma sobrevida. Mesmo assim, o mundo do futebol se pergunta: o que está acontecendo com o Real Madrid?

Você que me segue e me acompanha há algum tempo, sabe que sou torcedor declarado do Barcelona. E não daqueles "simpatizantes", mas de quem torce mesmo desde criança, há mais de 40 anos. Morei anos em Barcelona, minha irmã mais nova nasceu lá, fui contagiado pelo vírus blaugrana e virou meu time do coração. Acho importante dizer isso para deixar claro que tentarei não ser clubista nesta coluna.

O dilema entre tática e gestão de grupo

Quando o Real Madrid contratou Xabi Alonso para ser seu treinador, eu pensei "putz, agora eles vão voltar a ganhar tudo de novo". Afinal, o trabalho dele no Leverkusen tinha sido espetacular, e ele é ex-atleta merengue. Jogou mais de 230 jogos com a camisa Blanca, vencendo tudo entre 2009 e 2014. Um ídolo do clube.

Afinal, o Madrid tinha um Bellingham indo para uma temporada já adaptado à Espanha, um Vini Junior querendo mostrar serviço para Copa, revelações de qualidade como Arda Guller e a joia argentina Mastantuono. Além de Mbappé, que é garantia de verticalidade e gols. Parecia que Xabi era o cara certo para orquestrar todos esses craques. Ledo engano.

Mbappé comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Quando se fala de Real Madrid, historicamente, há um consenso: o clube não gosta de treinadores. A cultura do clube é de individualizar o talento dos atletas, dar a eles a chave do vestiário e o técnico vira um intermediário entre direção e elenco. Treinadores com ideias táticas, ou que gostam de impor disciplina, ou que querem controlar os jogadores, sempre irão naufragar lá. É inevitável.

Xabi está por um fio

Neste final de semana, o Madrid enfrenta o Alavés fora de casa. O editor-chefe do jornal "As", de Madri, disse em entrevista à rádio SER que mesmo que o Real vença o Alavés, "mais tarde ou mais cedo virá a decisão de demitir Xabi Alonso". Pois, para ele, o técnico perdeu o vestiário, e suas fontes afirmam que é um caminho sem volta.

Em um vestiário onde o ego dos atletas é incentivado constantemente, onde o coletivo não é mais importante que o individual, um técnico que queira trazer ideias táticas e estratégias não irá vingar. Ao contrário: estará fadado ao fracasso. Ou Xabi Alonso entrega a chave do time para os atletas e abre mão das suas ideias, ou logo logo será demitido.

O que está acontecendo com o Real Madrid? Simplesmente a natureza do clube se sobrepondo e transformando a realidade dos fatos.