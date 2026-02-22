Gio Garbelini tem lesão muscular e desfalca Atlético de Madrid

A brasileira Gio Garbelini será novamente baixa no Atlético de Madrid. O clube espanhol informou neste domingo (22) que a atacante sofreu uma lesão muscular de baixo grau no reto femoral da coxa direita e ficará fora do compromisso deste fim de semana, diante do Sevilla. A jogadora segue sob observação e o retorno dependerá da evolução clínica.

continua após a publicidade

O novo problema físico acontece meses depois de Gio enfrentar uma lesão grave. Em outubro do ano passado, a atacante sofreu fratura transindesmótica da fíbula após dura entrada na partida contra o Manchester United, pela Champions League. Na ocasião, precisou passar por cirurgia e ficou afastada por um longo período, desfalcando inclusive a Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Desde então, a brasileira vinha retomando espaço no elenco comandado por Víctor Martín. Na atual temporada 2025/26, soma 12 partidas, com um gol e duas assistências, divididas entre Liga F e Champions. Apesar do retorno progressivo, o novo diagnóstico liga o sinal de alerta no departamento médico colchonero.

continua após a publicidade

Gio é considerada peça importante no elenco do Atlético e vinha sendo utilizada com frequência antes da nova lesão. O clube não estipulou prazo oficial de recuperação, mas, por se tratar de uma lesão muscular de baixo grau, a tendência é de ausência por algumas semanas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

+ Quem vence a Champions Feminina? Aposte no seu time do coração

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável