imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Gio Garbelini tem lesão muscular e desfalca Atlético de Madrid

Atacante de 22 anos não foi relacionada para duelo contra o Sevilla

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/02/2026
15:32
Atualizado há 1 minutos
Gio Garbelini comemora gol pelo Atlético de Madrid na Liga F (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)
Gio Garbelini comemora gol pelo Atlético de Madrid na Liga F (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)
A brasileira Gio Garbelini será novamente baixa no Atlético de Madrid. O clube espanhol informou neste domingo (22) que a atacante sofreu uma lesão muscular de baixo grau no reto femoral da coxa direita e ficará fora do compromisso deste fim de semana, diante do Sevilla. A jogadora segue sob observação e o retorno dependerá da evolução clínica.

O novo problema físico acontece meses depois de Gio enfrentar uma lesão grave. Em outubro do ano passado, a atacante sofreu fratura transindesmótica da fíbula após dura entrada na partida contra o Manchester United, pela Champions League. Na ocasião, precisou passar por cirurgia e ficou afastada por um longo período, desfalcando inclusive a Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Desde então, a brasileira vinha retomando espaço no elenco comandado por Víctor Martín. Na atual temporada 2025/26, soma 12 partidas, com um gol e duas assistências, divididas entre Liga F e Champions. Apesar do retorno progressivo, o novo diagnóstico liga o sinal de alerta no departamento médico colchonero.

Gio é considerada peça importante no elenco do Atlético e vinha sendo utilizada com frequência antes da nova lesão. O clube não estipulou prazo oficial de recuperação, mas, por se tratar de uma lesão muscular de baixo grau, a tendência é de ausência por algumas semanas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gio Garbelini, atacante do Atlético de Madrid. (Foto: Atlético/Divulgação)
Gio Garbelini, atacante do Atlético de Madrid. (Foto: Atlético/Divulgação)

