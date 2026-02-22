Alvo do Fluminense ofusca Messi em derrota do Inter Miami na estreia da MLS

O Inter Miami começou a defesa do título da MLS com o pé esquerdo. A equipe de Lionel Messi perdeu por 3 a 0 pelo Los Angeles FC neste sábado (21), no Los Angeles Memorial Coliseum, em partida que marcou a estreia de ambas as equipes na temporada 2026. Diante de mais de 75 mil torcedores, o time do sul da Flórida até teve mais posse de bola, mas pecou na criação e viu o LAFC ser mais letal em todos os momentos.

O duelo colocou frente a frente os dois principais favoritos ao título da liga. De um lado, o atual campeão Inter Miami, que perdeu peças importantes como Sergio Busquets e Jordi Alba, ambos aposentados. Do outro, o LAFC, que manteve a base e reforçou o elenco com nomes como Son Heung-min.

Alvo do Fluminense, Bouanga é protagonista

Enquanto o Inter Miami busca se reencontrar, um velho conhecido da MLS brilhou. O atacante Denis Bouanga, alvo declarado do Fluminense para a temporada, foi o grande nome da partida. O gabonês marcou um gol e deu uma assistência, consolidando sua importância no sistema ofensivo do LAFC.

Bouanga, que na última temporada registrou 24 gols e nove assistências na MLS, abriu o caminho para a goleada. Aos 28 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou lançamento longo, driblou o goleiro Dayne St. Clair com um toque sutil e mandou para o gol vazio, ampliando a vantagem. Já nos acréscimos, deu bela assistência para Nathan Ordaz fechar o placar.

O desempenho do atacante reforça a dificuldade do Fluminense em contratá-lo. O LAFC já havia aceitado uma proposta de cerca de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões) pelo jogador, mas condicionou a venda à reposição à altura. Com atuações como a deste sábado, Bouanga se torna ainda mais difícil de ser substituído.

Messi abaixo da média em estreia

Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Messi foi titular e atuou durante os 90 minutos. O craque argentino, porém, teve atuação discreta. Messi finalizou quatro vezes, mas apenas duas delas em direção ao gol. Acumulou 73 ações com a bola, mas não conseguiu ser decisivo.

A falta de entrosamento com os novos companheiros ficou evidente. Com as aposentadorias de Busquets e Alba, o meio-campo do Inter Miami perdeu referências importantes. A bola chegava com dificuldade a Messi, que precisou recuar para tentar articular as jogadas. Sem Suárez em campo, o time careceu de opções ofensivas.

Os números mostram o domínio do LAFC: a equipe da casa criou chances equivalentes a 3.26 gols esperados (xG), contra apenas 0.83 do Inter Miami. Foram 15 finalizações no total, seis delas no gol, enquanto os visitantes pouco assustaram.

Messi em ação no duelo entre Inter Miami e LAFC (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

O desempenho contrasta com a estreia do Inter Miami na temporada 2025. Na ocasião, mesmo empatando com o New York City, Messi foi protagonista e deu duas assistências para os gols de sua equipe. Naquele jogo, o time chegou a estar perdendo, mas buscou o empate nos acréscimos com participação direta do argentino.

Em 2025, Messi viveu uma temporada histórica. Foram 29 gols e 19 assistências na temporada regular, números que lhe renderam o prêmio de MVP da MLS pelo segundo ano consecutivo. Na pós-temporada, foram mais seis gols e nove assistências, liderando o Inter Miami ao título inédito da MLS Cup .

Diferentemente de 2026, aquele time tinha a espinha dorsal formada por Busquets, Alba, Suárez e Messi. O entrosamento de anos na Europa se refletia em campo. Agora, com as saídas e as lesões, Javier Mascherano precisa encontrar novas soluções rapidamente.

O Inter Miami terá a chance de se recuperar já no próximo domingo (1º), quando enfrenta o Orlando City no clássico da Flórida, fora de casa. O LAFC, por sua vez, volta suas atenções para a Concachampions, onde enfrenta o Real España na terça-feira (24).

