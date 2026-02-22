Cristiano Ronaldo enterra polêmica no Al-Nassr: 'Sou da Arábia Saudita'
Jogador marcou dois gols na vitória do Al-Nassr
Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio e colocou um ponto final nas especulações sobre seu futuro no futebol saudita. Após semanas de turbulência, que incluíram um afastamento de três jogos do Al-Nassr, o astro português voltou a campo, marcou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Al-Hazem neste sábado (21) e declarou seu desejo de permanecer no país. Com o resultado, a equipe de Riade reassumiu a liderança do Campeonato Saudita.
Em entrevista à emissora saudita Thmanyah após a partida, o craque foi categórico ao falar sobre seu vínculo com o clube e com o país.
– Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família e os meus amigos. Estou feliz aqui e quero continuar aqui – afirmou Ronaldo.
O atacante também projetou a reta final da temporada, na qual o Al-Nassr briga ponto a ponto pelo título nacional.
– O mais importante é continuarmos lutando, estamos lá no topo. Fazemos o nosso trabalho, vencemos, pressionamos, e vamos ver no final da temporada – completou.
Relembre a crise de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr
A declaração de Cristiano Ronaldo encerra um capítulo conturbado vivido pelo jogador no início do mês. O português ficou fora das partidas contra Al-Riyadh e Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita, além do duelo contra o Arkadag, pela Champions League da Ásia. Segundo a imprensa portuguesa e saudita, o afastamento teria sido uma decisão do próprio atleta, em meio a divergências com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, responsável pela gestão financeira dos principais clubes do país.
A insatisfação de Ronaldo estava relacionada ao nível de investimentos no elenco do Al-Nassr na última janela de transferências, enquanto rivais administrados pelo mesmo fundo reforçaram seus plantéis. A situação ganhou ainda mais tensão com a transferência de Karim Benzema do Al-Ittihad para o Al-Hilal, vista como um movimento que desequilibrava a concorrência.
Diante da repercussão, a Liga Profissional Saudita emitiu um comunicado ressaltando que nenhum atleta está acima das instituições e que cada clube possui gestão administrativa e esportiva própria. "Nenhum indivíduo – por mais significativo que seja – determina decisões além de seu próprio clube", afirmou um porta-voz da liga à imprensa internacional.
Ronaldo retornou ao time na vitória sobre o Al Fateh, no dia 14, onde marcou um gol. Contra o Al-Hazem, mostrou que a má fase ficou para trás. O português também usou a vitória para valorizar o momento da equipe.
– Voltamos, estamos bem, estamos confiantes. Jogo a jogo. Estamos em boa forma. Vamos ver o que vai acontecer – declarou.
Após a goleada, Ronaldo vestiu um tradicional bisht para homenagear o Founding Day da Arábia Saudita, um gesto que reforçou sua identificação com a cultura local e serviu como um aceno simbólico de sua permanência no país.
Com 21 gols na temporada, o camisa 7 segue na briga pela artilharia do campeonato e mantém vivo o sonho de conquistar seu primeiro grande título pelo Al-Nassr. A equipe reassumiu a liderança da liga nacional e vive sua melhor fase na temporada, com oito vitórias consecutivas.
