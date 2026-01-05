Câmera capta bronca de Xabi Alonso em Vini Jr: 'Pressão'
Brasileiro foi substituído na parte final do duelo contra o Betis
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, foi flagrado pelas câmeras da emissora "DAZN" ao pedir maior participação defensiva de Vini Jr durante a partida contra o Real Betis, por La Liga, realizado no domingo (4). Aos 67 minutos de jogo, quando o placar apontava 3 a 1 para a equipe merengue, o treinador demonstrou insatisfação com a postura do atacante brasileiro na marcação da saída de bola adversária e exigiu, aos gritos, que ele mantivesse a pressão no campo de ataque.
Relacionadas
- Flamengo
Flamengo quer elenco ‘nos moldes de Guardiola’ para 2026
Flamengo05/01/2026
- Futebol Internacional
Real Madrid monitora Copinha, e jornal aponta sete nomes: ‘Novo Vini Jr chegou’
Futebol Internacional04/01/2026
- Futebol Internacional
Vini Jr chega a 15 jogos seguidos sem marcar pelo Real Madrid; relembre
Futebol Internacional04/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Cobranças à beira do gramado
As imagens captaram o momento em que Alonso gesticulava na área técnica, pedindo que o camisa 7 não diminuísse o ritmo.
— Ei, droga, Vini! Vamos lá, cara, continua! Droga, pressão! Isso, pressão! — gritou o técnico espanhol.
— Não pare e continue pressionando! Vamos, mais uma, vai! — completou Alonso pouco depois.
Substituição e cumprimento
Cerca de dez minutos após as instruções, a comissão técnica optou por modificar o setor ofensivo. Vini Jr e Rodrygo deixaram o campo para as entradas de Güler e Mastantuono. Apesar da cobrança ríspida momentos antes, o treinador e o jogador se cumprimentaram na linha lateral. Ao fim, os Merengues venceram por 5 a 1, com show de Gonzalo García.
Como foi Real Madrid x Real Betis?
A partida começou com superioridade do Real Madrid, que, logo aos 20 minutos, abriu o placar. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, próximo da bandeirinha de escanteio, Rodrygo cruzou para área e Gonzalo García apareceu na segunda trave para cabecear e marcar pela primeira vez na competição. Logo na sequência, Antony teve a chance de empatar, mas finalizou para fora.
No decorrer da primeira etapa, o Real Madrid não conseguiu atacar com muito ímpeto. Além disso, viu o Betis se aproximar com perigo, em cobranças de escanteio e toques dentro da área merengue, que a defesa afastou.
Após o intervalo, o Betis teve chance clara com Cucho Hernández, mas o atacante colombiano não conseguiu finalizar e foi desarmado por Rüdiger. Na sequência da jogada, Federico Valverde lançou para Gonzalo García, que dominou de peito e, sem deixar a bola cair no chão, finalizou de fora da área para marcar golaço e ampliar a vantagem do Real Madrid na partida. Cinco minutos depois, em cobrança de escanteio de Rodrygo, Raúl Asencio apareceu livre na área e abriu 3 a 0 aos Merengues.
Aos 21 minutos, o Betis conseguiu diminuir a desvantagem com Cucho Hernández. O colombiano foi lançado por Aitor Ruibal, aproveitou falha de Asencio, driblou Courtois e marcou belo gol no Bernabéu. Com o gol, os Beticos se animaram e exigiram duas grandes defesas do goleiro belga, incluindo Antony, em finalização dentro da área.
Com o Real Madrid se estabilizando na defesa, a equipe voltou a ocupar mais ao ataque. Aos 37 minutos, Rüdiger lançou para Arda Güler, que dominou perto da linha de fundo e cruzou rasteiro para Gonzalo García. O atacante espanhol finalizou de letra e marcou seu terceiro gol no jogo, o quarto dos Merengues na partida. Já nos acréscimos, para dar números finais a partida, Fran Garcia pegou de primeira em cruzamento de Valverde para concretizar o 5 a 1.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias