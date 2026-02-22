O Liverpool venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 neste domingo (22), no City Ground, em jogo válido pela 27ª rodada da Premier League. O gol da vitória saiu apenas aos 52 minutos do segundo tempo, em uma jogada de lateral que terminou com Mac Allister empurrando a bola para o fundo da rede após cabeceio de Van Dijk.

O Nottingham, que contou com os brasileiros Murillo e Igor Jesus como titulares na estreia do técnico Vítor Pereira, ex-treinador de Flamengo e Corinthians, no comando da equipe no campeonato inglês, segue em situação delicada. Com 27 pontos, o Forest ocupa a 17ª colocação, apenas três à frente do West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 45 pontos e manteve-se próximo do grupo que disputa vaga nas competições europeias. O Nottingham Forest permaneceu com 27 pontos, na zona de risco da tabela.

Como foi o jogo entre Nottingham Forest e Liverpool?

A primeira etapa foi de completo domínio do Nottingham Forest. A equipe de Vítor Pereira criou mais chances de gol e pressionou a saída de bola do Liverpool. Logo aos três minutos, Callum Hudson-Odoi recebeu em profundidade e ficou cara a cara com Alisson. O goleiro brasileiro, porém, fez grande defesa e evitou o que seria o gol da abertura do placar.

O time da casa seguiu melhor durante todo o primeiro tempo. Igor Jesus recuava para ajudar na criação, enquanto Hudson-Odoi era o principal articulador pelas pontas, aproveitando as dificuldades da defesa visitante. Sangaré protegia bem a defesa e impedia a progressão do meio-campo do Liverpool. A intensidade dos mandantes surpreendeu os Reds, que pouco criaram nos primeiros 45 minutos.

Alisson em ação pelo Liverpool (Foto: Ben Stansall/AFP)

O ritmo intenso do primeiro tempo não se manteve na segunda etapa. O Liverpool passou a controlar mais a bola e a criar oportunidades, mas ainda assim não conseguia furar o bloqueio defensivo do Forest. Murillo, zagueiro brasileiro, teve atuação segura e travou duelo duro com Van Dijk.

Aos 45 minutos, Neco Williams errou um afastamento, a bola bateu em Mac Allister e entrou. O árbitro chegou a validar o gol, mas o VAR entrou em ação e detectou toque de mão do argentino. O lance foi anulado, e o empate parecia certo.

Quando o relógio marcava 52 minutos, porém, uma jogada de lateral mudou o rumo da partida. Szoboszlai cobrou para a área, Van Dijk cabeceou, Ortega fez grande defesa, mas no rebote Mac Allister apareceu para marcar. O VAR revisou novamente, desta vez para checar um possível impedimento de Van Dijk, mas a arbitragem confirmou a posição legal do holandês e validou o gol da vitória.

O que vem por aí?

O Forest volta a campo na quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), quando recebe o Fenerbahçe pela Europa League. Já o Liverpool joga no sábado (28), às 12h (de Brasília), em Anfield, contra o West Ham, pela Premier League.

