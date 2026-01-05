Europeus reagem a possível saída de Vini Jr do Real Madrid: 'Não dá'

O jornal inglês "The Guardian" apontou que o Chelsea prepara uma proposta por Vini Jr, do Real Madrid. De acordo com as informações do portal, o clube de Londres estaria disposto a desembolsar 135 milhões de libras (aproximadamente R$ 990,4 milhões) pela negociação.

A notícia veio à tona nesta segunda-feira (5) e não demorou para repercutir nas redes sociais. A possível chegada do brasileiro no Chelsea não foi unânime para os torcedores do clube. Parte da torcida dos Blues viu com bons olhos a investida, mas teve quem se posicionou contra.

O principal ponto negativo levantado foi os valores citados na matéria do "The Guardian". Os torcedores consideraram o investimento muito alto. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Não consigo imaginar"

Tradução: "Ele virá para o Chelsea para jogar com o Estevão".

Tradução: "Não, cara, o Vinicius devia vir para Liverpool".

Tradução: "Bom sonho, mas o Real Madrid venderia o Santiago Bernabéu primeiro".

Tradução: "Se isso acontecer, o Chelsea será um adversário muito difícil de enfrentar na próxima temporada".

Vini é perfil do Chelsea?

A especulação surpreende os torcedores, já que não é do perfil do Chelsea contratar jogadores consolidados e com super salários, que é o caso de Vini Jr. Nas últimas temporadas, os Blues se destacaram por contratar apenas jovens jogadores (abaixo de 23 anos), com salários baixos e que buscam se consolidar no futebol europeu.

Na primeira janela dos novos proprietários dos Blues, a diretoria deu carta-branca para Thomas Tuchel escolher as contratações, que não deu muito certo. A partir da demissão do alemão, em 2022, os dirigentes do Chelsea tomaram o controle das negociações e moldaram o perfil de contratação do clube nas que são atualmente.

Todd Boehly, dono do Chelsea. (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Em janelas passadas, negociações dos Blues falharam justamente por entraves salariais, como o caso de Xavi Simons, Michael Olise e Victor Osimhen. Em todos, os jogadores chegariam sendo um dos cinco maiores salários do elenco, algo que a diretoria londrina evita com os recém-chegados.

Atualmente, o maior salário do clube é de Raheem Sterling, com 325 mil libras semanais, contratado no início do projeto por pedido de Thomas Tuchel, mas o atacante está fora dos planos do clube e não atua desde maio de 2024. Fora ele, o jogador que mais recebe, e que chegou ao clube após a aquisição da BlueCo, é Enzo Fernández, com 180 mil libras por semana. Na época, o meia argentino era o nono maior salário do elenco.

Do outro lado, Vini Jr recebe 424 mil libras por semana, quase o dobro de Reece James — maior salário do Chelsea, com 250 mil libras por semana. O lateral-direito é revelado pelo clube, atual capitão e uma das referências do atual elenco.

Reece James disputa bola com Murilo em Nottingham Forest x Chelsea (Foto: Ben Stansall/AFP)

Mudança de postura?

Com resultados irregulares, demissões de treinadores e jogadores contestados, a diretoria do Chelsea vem sofrendo críticas dos torcedores pelo perfil de contratação. A investida em Vini Jr pode significar uma mudança de rumo dos diretores, principalmente em busca de aprovação da torcida e se tornar um verdadeiro candidato ao título da Premier League, título que não conquista desde 2016/17.

Caso se transfira ao Chelsea pela quantia de 135 milhões de libras, Vini se tornaria a contratação mais cara da história do clube. Hoje, o recorde pertence a Enzo Fernández, contratado por 120 milhões de euros, junto ao Benfica.