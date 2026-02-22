Casemiro pode se tornar 'parceiro' de Messi após fim de contrato

O meio-campista brasileiro Casemiro, que completará 34 anos na próxima segunda-feira (23), anunciou que deixará o Manchester United ao término da atual temporada. O atleta tomou a decisão de não renovar o seu vínculo com a equipe inglesa, o que o deixará livre no mercado de transferências em breve.

Com o encerramento deste ciclo, a expectativa é de que o jogador deixe o futebol europeu de forma definitiva, uma vez que já possui diferentes ofertas na mesa. Embora possua opções de atuar na Arábia Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo, ou de retornar ao Brasil visando a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, o destino que tem recebido maior ênfase é o Inter Miami.

A forte investida do Inter Miami

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a franquia dos Estados Unidos trata o brasileiro como um alvo sério no mercado e já iniciou as tratativas para a sua contratação. As negociações parecem ter avançado, pois Casemiro já teria viajado para o território norte-americano na companhia de sua esposa para realizar reuniões presenciais com a diretoria do clube da Flórida.

A grande intenção do Inter Miami com essa proposta é encontrar um substituto para a vaga de Sergio Busquets. Com a recente aposentadoria do volante espanhol, o clube norte-americano enxerga em Casemiro a peça de peso ideal para ocupar a mesma posição tática no setor de meio-campo.

Sergio Busquets e Lionel Messi pelo Inter Miami (Foto: Megan Briggs/ AFP)

O possível reencontro com Lionel Messi

Caso o acerto com a equipe dos Estados Unidos se confirme, Casemiro passará a dividir o vestiário e atuar ao lado do atacante argentino Lionel Messi. A nova parceria marcaria a união de dois atletas que construíram uma intensa rivalidade na durante a última década.

No passado, ambos protagonizaram disputas em inúmeros embates decisivos. Esse extenso histórico inclui os clássicos disputados entre Real Madrid e Barcelona, as partidas entre as seleções do Brasil e da Argentina, e também os confrontos de quando o argentino defendia o Paris Saint-Germain.

Casemiro e Messi em duelo entre Real Madrid e Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

