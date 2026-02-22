Astro do Real Madrid pede desculpas após falha que causou derrota

Dani Ceballos tornou-se o centro das atenções após a derrota do Real Madrid para o Osasuna por La Liga, no último sábado (21), por 2 a 1. O jogador espanhol, que entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo na vaga de Arda Güler, cometeu uma falha crucial na reta final do confronto, quando o placar marcava um empate de 1 a 1.

Ao perder a posse de bola em seu próprio campo e tentar um passe perigoso, Ceballos permitiu que Raúl García cortasse para dentro e finalizasse sem chances de defesa para o goleiro Courtois, mesmo com a tentativa de bloqueio de Asencio, que decretou a vitória do Osasuna.

O pedido público de desculpas

Consciente do impacto direto de sua ação no resultado negativo, que impediu a equipe merengue de ampliar sua sequência de vitórias e deixou a liderança da liga nas mãos do rival Barcelona (que ainda enfrentaria o Levante no domingo), o atleta decidiu se manifestar publicamente horas após o apito final.

Na sua conta na rede social 'X', ele publicou uma foto da partida acompanhada de um emoji de desculpas e uma breve declaração, atitude elogiada por diversos torcedores devido à maturidade demonstrada ao encarar as consequências no momento de crise.

"Assumo a responsabilidade", escreveu o meio-campista.

Falta de espaço e participação simbólica

O episódio infeliz contra o Osasuna agrava um momento já delicado para o jogador em sua quinta temporada defendendo as cores do clube espanhol. Apesar da carência de um meio-campista com características de criação no elenco madridista, o que teoricamente lhe ofereceria uma oportunidade, o atleta não tem conseguido se firmar e obter a consistência necessária para garantir uma vaga e o tempo de jogo que espera.

Os números recentes ilustram a participação quase simbólica de Ceballos na rotação da equipe principal. Desde que Álvaro Arbeloa assumiu o cargo após a disputa da Supercopa da Espanha, o meio-campista ficou de fora de metade dos dez jogos disputados, incluindo a ausência total no confronto contra o Albacete pela Copa do Rei. Nesse recorte de tempo, o jogador esteve em campo por apenas 144 minutos de um total superior a 900 disputados pelo time, o que representa pouco mais de 10% do tempo de jogo disponível sob a direção de Arbeloa.

Ceballos em ação no Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

