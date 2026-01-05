Jornal espanhol destaca vaias a Vini Jr: 'Além do futebol'
"Marca" botou holofotes nas vaias da torcida merengue destinadas ao brasileiro
Com hat-trick de Gonzalo García, e gols de Fran Garcia e Raúl Asencio, o Real Madrid derrotou o Real Betis por 5 a 1 em partida válida pela 18ª rodada de La Liga, neste domingo (4), no Santiago Bernabéu. Apesar da goleada, o jornal espanhol "Marca" botou holofotes nas vaias da torcida merengue destinadas a Vini Jr.
O técnico Xabi Alonso substituiu o astro brasileiro nos últimos minutos da partida, a cerca de 15 minutos do apito final. Vinícius voltou a ser vaiado pela torcida no Bernabéu, e o diário esportivo apontou que o cenário extrapola o desempenho dentro de campo. Para o "Marca", a relação entre o atacante e as arquibancadas apresenta sinais de desgaste, com uma distância cada vez mais perceptível.
— O brasileiro merece uma discussão à parte. O problema agora vai muito além do futebol. Vini, que provavelmente já apagou todas as suas fotos com o Real Madrid do Instagram, foi vaiado novamente pela torcida do Bernabéu, e a divisão parece cada vez mais evidente. Os torcedores são implacáveis, sempre dizem o que pensam, e há uma ferida que não pode ser escondida com alguns dribles: eles querem mais Gonzalos, outro Vinicius e este Xabi — escreveu o jornal espanhol.
Desgaste na relação Vini Jr e Real Madrid?
A substituição de Vini Jr foi interpretada pelo periódico como uma decisão voltada ao coletivo, independentemente de possíveis reações individuais do jogador, reforçando a ideia de que o treinador priorizou o funcionamento da equipe.
Segundo o "Marca", o público do estádio tem se mostrado exigente e direto em suas manifestações, demonstrando preferência por jogadores decisivos no momento, como Gonzalo García, autor de três gols no jogo, além de reforçar apoio ao modelo de equipe representado pelas escolhas recentes de Xabi Alonso.
O Real Madrid venceu a primeira partida em 2026 e segue perto do Barcelona. Com o resultado, os Merengues chegaram aos 45 pontos, na segunda colocação de La Liga, quatro a menos que o líder. Agora, o clube madridista terá seu próximo desafio contra o Atlético de Madrid, na quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha.
