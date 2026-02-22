Barcelona vence com tranquilidade e assume liderança de La Liga
Equipe ultrapassa Real Madrid na corrida pelo título
O Barcelona venceu o Levante por 2 a 0 neste domingo (22), no Camp Nou, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da vitória foram marcados por Bernal e De Jong. Com o resultado, a equipe catalã assumiu a liderança de La Liga, aproveitando o tropeço do Real Madrid, que empatou com o Osasuna e perdeu a chance de disparar na ponta.
O cenário era dos mais favoráveis. O Barcelona entrou em campo dois pontos atrás do líder Real Madrid, que havia tropeçado diante do Osasuna. A missão era clara: vencer o Levante, 19º colocado e que briga contra o rebaixamento, para assumir a ponta da competição. E a equipe de Hansi Flick cumpriu seu papel com autoridade.
Como foi o jogo entre Barcelona e Levante?
A missão, apesar de tensa no papel, não parecia difícil. Era uma equipe brigando pela liderança contra outra que luta para não cair. E devido a isso, o jogo foi relativamente fácil. Logo aos quatro minutos, o placar foi aberto após boa jogada ofensiva. O Barcelona atacava forte, e com uma linha extensa de defensores, Eric García recebeu na ponta e cruzou rasteiro, achando Bernal, que esticou a perna e marcou o primeiro.
O resto do jogo foi uma intensa pressão do Barcelona. A equipe acumulava chances e pressionava o Levante contra a parede. Os Granotes até tentavam sair, e chegaram a finalizar, mas pouco perigo apresentavam. Diante disso, foi o Barcelona que aproveitou a chance e chegou ao gol novamente. Em ataque, o Barcelona rodou a bola e ela chegou em João Cancelo. Ele cruzou primorosamente e Frenkie de Jong apareceu para marcar o segundo.
Ao fim da primeira etapa, a pressão culé se traduziu em números: o Barcelona dominou com 78% de posse de bola, nove finalizações, sendo seis perigosas, e dois gols marcados. A fraqueza da equipe, que é a falta de pontaria em alguns jogos, desta vez perdeu a corrida para o ímpeto blaugrana.
No segundo tempo, a pressão continuou. Porém, o ritmo diminuiu. Devido a isso, o jogo ficou mais calmo e sem tantas chegadas. O placar foi alterado de novo na reta final. Após escanteio, Yamal resolveu tocar, em vez de cruzar, e deu a bola para Fermín López. O espanhol recebeu e puxou para a esquerda, chutou e acertou um golaço. A bola foi na meia altura e pegou na trave, morrendo no gol e selando a vitória do Barcelona.
Invencibilidade mantida no 'novo' Camp Nou
A vitória deste domingo também escancarou um recorte impressionante da temporada. Desde o retorno ao Camp Nou, no dia 22 de novembro de 2025, o Barcelona ostenta um aproveitamento de 100% em casa, com oito vitórias em oito partidas disputadas. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe superou Athletic Bilbao (4 a 0), Alavés (3 a 1), Osasuna (2 a 0), Atlético de Madrid (3 a 1), Real Oviedo (3 a 0) e Mallorca (3 a 0), além do triunfo sobre o Levante. Na Champions League, o desempenho caseiro também impressiona, com vitórias sobre Eintracht Frankfurt (2 a 1) e Copenhague (4 a 1).
