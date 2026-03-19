Mbappé, Dembélé e mais: França anuncia convocação para enfrentar o Brasil; veja lista
Seleção francesa mede forças com comandados por Carlo Ancelotti no dia 26 de março
A França anunciou nesta quinta-feira (19) a lista de 26 convocados para os compromissos da Data Fifa de março. Les Bleus enfrentarão o Brasil no dia 26, em Boston, e a Colômbia no dia 29, na região metropolitana de Washington, ambos nos Estados Unidos.
O principal destaque é Kylian Mbappé, que era dúvida por conta de uma recente lesão no joelho, mas foi incluído na convocação pelo técnico Didier Deschamps. O astro está recuperado de lesão no joelho e voltou a atuar na última terça-feira (17), quando entrou no segundo tempo da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, pelo jogo de volta da Champions League.
Antes disso, a última partida do atacante havia sido em 21 de fevereiro, na derrota por 2 a 1 para o Osasuna, válida pela La Liga. Desde então, o jogador desfalcou a equipe nos confrontos contra Benfica, Getafe, Celta de Vigo e Elche, além do duelo de ida diante do City, em razão de uma lesão no joelho esquerdo iniciada em dezembro do ano passado.
Convocados da seleção francesa 🔵⚪🔴
Goleiros: Lucas Chevalier (PSG); Mike Maignan (Milan); Brice Samba (Rennes).
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa); Malo Gusto (Chelsea); Lucas Hernandez (PSG); Théo Hernandez (Al-Hilal); Pierre Kalulu (Juventus); Ibrahima Konaté (Liverpool); William Saliba (Arsenal); Dayot Upamecano (Bayern de Munique).
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid); N'Golo Kanté (Fenerbahçe); Manu Koné (Roma); Adrien Rabiot (Milan); Aurélien Tchouaméni (Real Madrid); Warren Zaïre-Emery (PSG).
Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco); Rayan Cherki (Manchester City); Ousmane Dembélé (PSG); Désiré Doué (PSG); Hugo Ekitike (Liverpool); Randal Kolo Muani (Tottenham); Kylian Mbappé (Real Madrid); Michael Olise (Bayern de Munique); Marcus Thuram (Inter de Milão).
Atual vice-campeã mundial, a França garantiu vaga no torneio ao terminar na liderança de sua chave nas Eliminatórias Europeias. Na Copa do Mundo de 2026, a equipe integra o Grupo I, ao lado de Noruega, Senegal e do vencedor da repescagem intercontinental, que pode sair entre Bolívia, Iraque ou Suriname.
