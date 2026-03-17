Futebol Internacional

Vini Jr decide para Real Madrid: veja como foi o dia da Champions League

Real Madrid, PSG, Arsenal e Sporting estarão nas quartas de final

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
19:20
Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
Nesta terça-feira (17), quatro jogos decidiram os últimos classificados para as quartas de final da Champions League. Arsenal, PSG, Real Madrid e Sporting garantiram vaga na próxima fase após confrontos de volta eletrizantes, com direito a virada histórica em Lisboa e show brasileiro em Manchester. Veja como foram os jogos:

Arsenal domina Bayer Leverkusen e confirma vaga em casa

Após empatar por 1 a 1 na Alemanha, o Arsenal resolveu a classificação dentro de casa com autoridade. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Eberechi Eze acertou um foguete após passe de Trossard para abrir o placar. A equipe inglesa dominou as ações e não deu espaços para o Bayer Leverkusen durante toda a primeira etapa.

No segundo tempo, aos 18 minutos, Declan Rice aproveitou rebote de escanteio, invadiu a área e bateu no canto de Blaswich para ampliar. Kai Havertz ainda marcou um gol, mas foi anulado por toque de mão. O Bayer Leverkusen pouco ameaçou, e os Gunners garantiram vaga nas quartas com tranquilidade.

PSG atropela Chelsea novamente e segue em busca do bi europeu

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Chelsea e venceu por 3 a 0 no Stamford Bridge. Khvicha Kvaratskhelia abriu o placar aos cinco minutos, aproveitando falha da defesa inglesa. O Chelsea tentou reagir e teve presença no ataque, mas parou nas defesas de Safonov, que fez grande intervenção em chute de Cole Palmer.

O PSG venceu o Chelsea por 3 a 0 na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Na segunda etapa, o PSG ampliou em contra-ataque fulminante com Bradley Barcola. Depois dos 20 minutos, Mayulu recebeu na entrada da área, dominou e bateu com categoria no ângulo de Robert Sanchez para marcar o terceiro. Com o estádio já esvaziado, os franceses controlaram a vantagem e consolidaram a classificação com 8 a 2 no agregado.

Sporting aplica virada histórica e acaba com conto de fadas do Bodo/Glimt

Precisando reverter a derrota por 3 a 0 na Noruega, o Sporting fez valer o fator casa. Aos 34 minutos, Gonçalo Inácio subiu mais alto que a defesa após cobrança de escanteio de Trincão e abriu o placar. O gol veio mais tarde do que o esperado, e os primeiros 45 minutos terminaram com apenas um tento no marcador.

Na segunda etapa, o drama atingiu seu clímax. Aos 16 minutos, Pedro Gonçalves apareceu na área para completar cruzamento de Suárez e marcar o segundo. Aos 33, pênalti marcado por toque de mão de Bjorkan. Luis Suárez bateu forte, empatou o agregado e levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Trincão marcou o quarto, e Rafael Leão, na reta final, decretou os 5 a 0 na partida e 5 a 3 no agregado, encerrando o sonho norueguês.

Real Madrid elimina Manchester City com show de Vini Jr

A esperança do Manchester City de reverter o 3 a 0 sofrido na Espanha acabou cedo. Vini Jr forçou pênalti de Bernardo Silva aos 15 minutos – o português foi expulso – e o brasileiro converteu a cobrança. O City pressionou, acertou a trave e colocou Courtois para trabalhar, mas não conseguiu furar a defesa merengue no primeiro tempo.

No segundo tempo, Courtois sentiu problema físico e deu lugar a Lunin. O goleiro ucraniano foi exigido por Haaland e fez duas grandes defesas. O City teve dois gols anulados por impedimento. Nos minutos finais, Vini Jr marcou mais um (depois de ter outro gol anulado) e fechou a conta: 2 a 1 no jogo, 5 a 1 no agregado. Mbappé ainda voltou de lesão e teve minutos em campo.

