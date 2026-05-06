Morato exalta invencibilidade do Forest e mira retorno a uma final europeia após 46 anos

Embalado após uma grande vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, o Nottingham Forest se prepara para o jogo de volta da semifinal da Europa League. Titular no triunfo contra os Blues em duelo válido pela Premier League, na segunda-feira (4), Morato vem sendo uma peça importante na defesa da equipe.

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Atualmente, o Nottingham Forest vive uma sequência de 10 jogos de invencibilidade sob comando de Vitor Pereira. Nesse período, Morato participou de sete partidas da equipe que luta para se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês, mas também por um título europeu na temporada.

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Com a vitória sobre o Chelsea, o Nottingham Forest chegou a 42 pontos e abriu seis de vantagem para o West Ham, que é o primeiro clube da zona de rebaixamento. Por outro lado, a equipe derrotou o Aston Villa no jogo de ida da semifinal da Europa League e disputará a volta na quinta-feira (7).

- Estamos vivendo um momento iluminado, fruto de muito trabalho e dedicação de todos. Essa sequência sem perder aumenta nossa confiança, mas sabemos que ainda temos grandes desafios pela frente. Agora temos uma semifinal extremamente difícil fora de casa e precisamos seguir em evolução para buscar essa vaga na final, que seria algo histórico para o clube.

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O Nottingham Forest precisa apenas de um empate para garantir uma vaga na final da Europa League, nesta quinta-feira (7), às 16h (de Brasília). Caso avance, o Forest encerrará um jejum de 46 anos sem disputar uma final europeia. A última foi em 1980, quando foi vice-campeão da Supercopa da UEFA diante do Valencia.

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