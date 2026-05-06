Aston Villa x Forest: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League
Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal da Europa League
Aston Villa e Nottingham Forest se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING), pelo jogo de volta da semifinal da Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (streaming).
Ficha do jogo
O Aston Villa entra em campo com a missão de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida. A equipe de Unai Emery aposta no "fator casa" para buscar a vaga na final: os Villans ostentam 100% de aproveitamento em seus domínios nesta edição da Europa League, com uma média de 2,3 gols por partida no Villa Park. Apesar de vir de três derrotas consecutivas na temporada, o clube de Birmingham confia no volume ofensivo e na força de seu elenco para buscar seu primeiro título europeu em 44 anos.
O Nottingham Forest, por sua vez, joga por um empate para carimbar o passaporte para a decisão. A equipe comandada pelo português Vitor Pereira vive um momento iluminado, vindo de cinco vitórias consecutivas e dez jogos sem perder. Mesmo com uma extensa lista de desfalques — que inclui nomes importantes como Gibbs-White e Hudson-Odoi —, o Forest chega embalado por uma vitória recente sobre o Chelsea e tenta reeditar as glórias continentais de sua era lendária no final dos anos 70.
Tudo sobre o jogo entre Aston Villa x Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa 🆚 Nottingham Forest
Semifinal (Volta) – Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING).
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🕴️ Arbitragem: Glenn Nyberg (SWE), Mahbod Beigi (SWE), Andreas Söderkvist (SWE) e Rade Obrenovič (SVN).
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA) e Willy Delajod (FRA).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟣🔵 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Dibu Martínez; Cash, Konsa, Torres e Digne; Bogarde, Tielemans, Jadson Sancho (McGinn), Buendía e Rogers; Ollie Watkins.
🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Vitor Pereira)
Ortega; Jair, Milenkovic, Morato e Neco Williams; Hutchinson, Bakwa, Nicolás Domínguez e Anderson; Chris Wood e Igor Jesus.
