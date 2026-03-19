O Liverpool venceu o Galatasaray por 4 a 0 na quarta-feira (18), em Anfield, em jogo válido pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Além do resultado positivo, os visitantes tiveram de lidar com uma notícia triste: a grave lesão na mão direita do Noa Lang, aos 35 minutos do segundo tempo.

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Lang entrou no intervalo com o placar desfavorável de 1 a 0 para o Liverpool e não teve grande participação em campo. A lesão ocorreu já com o placar em 4 a 0, quando o jogador tentou evitar que a bola saísse pela linha de fundo. Durante a ação, ele se chocou com uma estrutura de publicidade próxima ao gramado; sofreu um corte profundo na mão e a amputação parcial de um dos dedos.

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O jogador caiu imediatamente no campo e recebeu atendimento por vários minutos. Segundo relatos, Lang apresentava dor intensa e sinais de choque, sendo necessário o uso de oxigênio ainda no gramado. O atacante foi retirado de maca e encaminhado diretamente a um hospital em Liverpool. Abaixo, atenção: o lance contém imagens fortes e sensíveis.

Tradução: Noa Lang, jogador do Galatasaray, teve parte do dedo amputada após cortar-se na borda de uma placa durante a partida. O incidente exigiu que o atleta deixasse o campo utilizando oxigênio. Vídeo sensível.

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Noa Lang recebe atendimento médico após cortar o dedo em Liverpool x Galatasaray pelas oitavas da Champions em Anfield (Foto: Paul Ellis/AFP)

Em comunicado oficial, o Galatasaray confirmou a gravidade da lesão de Lang e informou que o atleta seria submetido a cirurgia nas horas seguintes. O clube ainda não informou o tempo de recuperação do atleta.

— Nosso jogador Noa Lang sofreu um corte profundo no polegar direito e será submetido a uma cirurgia em Liverpool, com acompanhamento da equipe médica do clube — informou.

Fora da Champions e da Copa? ❌

Ponta-esquerda de 26 anos, Noa pertence ao Napoli desde julho de 2025 e está emprestado ao Galatasaray até o final desta temporada europeia. Revelado pelo Ajax, o neerlandês também atuou por Twente, Club Brugge e PSV. Pela seleção holandesa, Lang tem 15 jogos e três gols, com participação no ciclo comandado pelo técnico Ronald Koeman para a Copa do Mundo de 2026.

O Galatasaray, liderado pelo brasileiro Gabriel Sara, havia vencido o Liverpool por 1 a 0 na Turquia, em 10 de março, mas foi superado sem dificuldade pelos favoritos em casa na partida de volta, sendo eliminado da Champions desta edição. Não por acaso, o goleiro Uğurcan Çakır evitou uma derrota ainda mais ampla ao realizar 11 defesas.

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