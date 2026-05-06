Crystal Palace x Shakhtar Donetsk: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Conference League
Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal da Conference League
- Matéria
- Mais Notícias
Crystal Palace e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), pelo jogo de volta da semifinal da Uefa Conference League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).
Relacionadas
- Onde Assistir
Al Nassr x Al Ahli: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Onde Assistir29/04/2026
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (29/04/2026)
Onde Assistir29/04/2026
- Onde Assistir
Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir28/04/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Crystal Palace chega para a decisão em casa com vantagem de dois gols após vencer por 3 a 1 na Polônia. Ismaila Sarr abriu o placar com apenas 21 segundos — o gol mais rápido da história da Conference League — e Daichi Kamada e Jørgen Strand Larsen completaram a vitória. No Selhurst Park, os Eagles construíram uma base sólida como mandante: já são sete jogos sem perder em casa em todas as competições. Oliver Glasner poupou titulares no fim de semana contra o Bournemouth, e Sarr, Mateta e Wharton devem retornar ao time titular.
Ficha do jogo
O Shakhtar Donetsk desembarca em Londres com a obrigação de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão à prorrogação, ou por três para se classificar no tempo normal. O time de Arda Turan respondeu rapidamente ao tropeço em Cracóvia: no fim de semana, virou sobre o Dynamo Kyiv e venceu por 2 a 1. O domínio da posse de bola (69% no primeiro confronto) é a principal ferramenta do treinador turco, que aposta na reação para manter vivo o sonho da final.
Tudo sobre Crystal Palace x Shakhtar Donetsk (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Shakhtar Donetsk
Semifinal (jogo de volta) – Conference League
📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)
🚩 Assistentes: José Naranjo (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟣🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr e Pino; Mateta.
🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)
Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko e Pedro Henrique; Marlon Gomes, Ocheretko e Pedrinho; Alisson Santana, Kauã Elias e Newerton (Traoré).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias