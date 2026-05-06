Crystal Palace x Shakhtar Donetsk: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Conference League

Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal da Conference League

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/05/2026
14:25
Crystal Palace x Shakhtar Donetsk pela Conference League (Arte: Lance!)
Crystal Palace e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), pelo jogo de volta da semifinal da Uefa Conference League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).

O Crystal Palace chega para a decisão em casa com vantagem de dois gols após vencer por 3 a 1 na Polônia. Ismaila Sarr abriu o placar com apenas 21 segundos — o gol mais rápido da história da Conference League — e Daichi Kamada e Jørgen Strand Larsen completaram a vitória. No Selhurst Park, os Eagles construíram uma base sólida como mandante: já são sete jogos sem perder em casa em todas as competições. Oliver Glasner poupou titulares no fim de semana contra o Bournemouth, e Sarr, Mateta e Wharton devem retornar ao time titular.

Ficha do jogo

Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Shakhtar Donetsk escudo onde assistir
SHA
Semifinal
Conference League
Data e Hora
 quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Selhurst Park, em Londres (ING)
Árbitro
 Alejandro Hernández (ESP)
Assistentes
José Naranjo (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)
Var
Carlos del Cerro Grande (ESP)
Onde assistir
CazéTV (YouTube)

O Shakhtar Donetsk desembarca em Londres com a obrigação de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão à prorrogação, ou por três para se classificar no tempo normal. O time de Arda Turan respondeu rapidamente ao tropeço em Cracóvia: no fim de semana, virou sobre o Dynamo Kyiv e venceu por 2 a 1. O domínio da posse de bola (69% no primeiro confronto) é a principal ferramenta do treinador turco, que aposta na reação para manter vivo o sonho da final.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟣🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr e Pino; Mateta.

🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)
Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko e Pedro Henrique; Marlon Gomes, Ocheretko e Pedrinho; Alisson Santana, Kauã Elias e Newerton (Traoré).

