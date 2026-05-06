Crise no Real Madrid: Valverde e Tchouaméni têm 'discussão brutal' em treino

No treino do Real Madrid desta quarta-feira (6), Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni tiveram uma "discussão brutal" e quase chegaram às vias de fato. Segundo o jornal "Marca", os jogadores se confrontaram, trocaram empurrões e mantiveram um forte bate-boca que se estendeu até os vestiários.

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A discussão teria começado após uma falta durante a atividade realizada na semana do clássico contra o Barcelona. O episódio evidencia o clima de tensão no vestiário merengue, marcado por desentendimentos recentes entre jogadores do elenco.

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Internamente, o Real Madrid vive um ambiente de divisão, com atletas que praticamente não mantêm relação entre si. A crise também teria alcançado a comissão técnica, já que seis jogadores se recusariam a falar com o técnico Álvaro Arbeloa, embora os nomes não tenham sido revelados.

No domingo (10), o Real Madrid visita o Barcelona em um jogo que pode culminar com o título da La Liga para o clube catalão em caso de empate. Os merengues estão 11 pontos atrás dos culés restando quatro rodadas para o fim do Campeonato Espanhol.

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Vestiário do Real Madrid em crise

Nesta semana, o "Onda Cero" e o "The Athletic" revelaram que no fim de abril, Rüdiger agrediu o lateral-esquerdo Álvaro Carreras durante um treinamento antes da partida contra o Alavés. O zagueiro alemão chegou a pedir desculpas por conta do ocorrido e convidou o elenco do Real Madrid e seus familiares para um almoço. Desde então, o lateral-esquerdo espanhol não entrou mais em campo sob comando do técnico Álvaro Arbeloa.

Na mesma semana, Mbappé teve uma discussão acalorada com um membro da comissão técnica do Real Madrid. De acordo com o portal norte-americano, o atacante teria falado de forma agressiva e ofensiva com um profissional que atuava como assistente à beira do campo após a sinalização de um impedimento do francês em um treino.

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