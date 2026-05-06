Gigante francês exerce cláusula de compra de ex-camisa 10 do Barcelona

O Monaco decidiu exercer a opção de compra de Ansu Fati ao final da temporada, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano. O clube francês pagará 11 milhões de euros aos catalães para ficar com o atacante espanhol de 23 anos em definitivo. A transferência encerra a passagem do jogador pelo Barcelona, clube onde ele foi revelado e viveu seu auge precoce.

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Ansu Fati está emprestado ao Monaco desde o início da temporada 2025/26. No clube francês, ele recuperou parte do protagonismo perdido nos últimos anos devido a uma sequência de lesões graves. Até o momento, soma 11 gols em 28 partidas, com média de um tento a cada 97 minutos em campo.

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O Barcelona, que não planejava reintegrar o atacante ao elenco, aceita a saída definitiva. O valor de 11 milhões de euros é considerado baixo para o que o jogador já representou, mas reflete os riscos físicos que marcaram sua trajetória nos últimos anos.

A trajetória de promessa a 'herdeiro' de Messi

Ansu Fati estreou no time principal do Barcelona em 2019, aos 16 anos, tornando-se o terceiro jogador mais jovem a debutar pelo clube. Seis dias depois, marcou seu primeiro gol em La Liga e se tornou o artilheiro mais precoce do Barcelona na história da competição. Em setembro de 2020, estreou pela seleção espanhola, aos 17 anos, como o segundo mais jovem a vestir a camisa da Roja.

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Ansu Fati em ação pelo Barcelona (Foto: X/Barcelona)

Sua ascensão foi meteórica. Aos 18 anos, herdou a camisa 10 deixada por Lionel Messi, assumindo a responsabilidade de ser o herdeiro do maior ídolo da história do clube. No total, foram 120 jogos, 29 gols e 6 assistências pelo Barcelona.

O auge, no entanto, foi interrompido por lesões. Uma grave lesão no joelho em 2020 deu início a uma série de problemas físicos que frearam seu desenvolvimento e o afastaram dos holofotes. Empréstimos ao Brighton (2023/24) e ao Monaco (2025/26) foram as tentativas de recuperar o futebol que o consagrou.

Recuperação no Monaco e a decisão de compra

No Monaco, Ansu Fati conseguiu o que não obteve nos últimos anos: sequência. Ele perdeu relativamente poucos jogos por lesão e se tornou peça importante no esquema da equipe. Seu momento mais recente de destaque foi no último final de semana, contra o Metz, quando voltou a balançar as redes.

Com 11 gols na temporada, o atacante já superou seu próprio recorde de 10 tentos em uma única edição de campeonato, marca que havia estabelecido com o Barcelona na temporada 2022/23. A diretoria do Monaco entendeu que o desempenho justifica o investimento e decidiu exercer a opção de compra.

Curiosamente, quando criança, Ansu Fati poderia ter vestido a camisa do rival. Aos 9 anos, recusou uma proposta do Real Madrid para ingressar na base do Barcelona, convencido pelo então diretor de La Masia, Albert Puig. Agora, aos 23 anos, o atacante se despede definitivamente do clube catalão para construir sua carreira no futebol francês.

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