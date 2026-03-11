Veja gols de Real Madrid x City: primeiro tempo tem hat-trick e golaço
Espanhóis vão vencendo ingleses por 3 a 0
Nesta quarta-feira (11), Real Madrid e Manchester City se enfrentaram pela 16ª vez na história da Champions League. Com uma rivalidade que só fez crescer nos últimos anos, o capítulo desta vez foi favorável aos merengues. No jogo de ida das oitavas de final, o Real Madrid vence por 3 a 0, com três gols de Valverde. O segundo tento contou com assistência de Vini Jr. Veja os gols abaixo:
Veja os gols do confronto entre Real Madrid x Manchester City:
O primeiro gol saiu dos pés de Valverde após grande lançamento de Courtois. O goleiro viu o uruguaio no campo de ataque e acionou. Valverde dominou já se descolando da marcação, saiu em velocidade, venceu Donnarumma e tocou para o gol vazio, abrindo o placar.
O segundo gol também foi de Valverde, coroando a grande atuação do jogador. Desta vez, Vini Jr protagonizou bela jogada pela lateral, avançou e viu o companheiro entrando na área. O camisa 7 rolou, a bola desviou e caiu nos pés do uruguaio, que bateu rasteiro para vencer Donnarumma novamente.
Ainda na primeira etapa, Valverde completou o hat-trick. Em ataque rápido do Real Madrid, a defesa do City conseguiu afastar provisoriamente, mas Brahim dominou e cruzou para o uruguaio. Valverde dominou com categoria, deu um "chapéu" em Guehi e chutou rasteiro para marcar um golaço.
