Vini Jr marca, mas Real Madrid perde para Osasuna em La Liga

O Real Madrid foi superado por 2 a 1 pelo Osasuna, neste sábado (21), pela 25ª rodada de La Liga, no Estadio El Sadar, em Pamplona (ESP). Destaque dos Merengues, Vini Jr chegou a marcar na partida, mas não conseguiu evitar a derrota para o time da casa, que balançou a rede com Ante Budimir e Raúl García de Haro.

Com o resultado, o Real Madrid pode perder a liderança de La Liga em caso de vitória do Barcelona sobre o Levante, no domingo (22), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou. O clube madrilenho possui 60 pontos, contra 58 dos catalães.

Como foi o desempenho de Vini Jr contra o Osasuna?

Em dupla de ataque com Kylian Mbappé, Vini Jr ocupou mais o lado esquerdo do campo. No primeiro tempo, o brasileiro teve uma atuação discreta e conseguiu ter espaço para jogar, sendo bem marcado pela defesa do Osasuna. Nos passes, Vini acertou 14 de 17 (82%), mas todos para o lado ou para trás. O atacante teve duas finalizações — ambas de fora da área —, uma aos 17', defendida por Sergio Herrera, e outra aos 45', que foi para fora.

O primeiro tempo foi truncado, o Osasuna abriu o placar com Ante Budimir, que sofreu pênalti de Thibaut Courtois. Do outro lado, o Real Madrid teve poucas chances de gol. A principal foi com Aurélien Tchouaméni, após cobrança de escanteio, mas Sergio Herrera fez a defesa.

Vini Jr marcou na derrota do Real Madrid sobre o Osasuna por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

No retorno para a segunda etapa, Vini Jr apareceu e quase empatou o duelo, após driblar Valentin Rosier e Rubén García com apenas um corte e finalizar da entrada da área, mas a finalização foi bloqueada. Porém, cinco minutos depois, o brasileiro saiu da ponta e apareceu na grande área, como um camisa 9, para completar o cruzamento rasteiro de Federico Valverde e igualar o placar no Estadio El Sadar.

Nos minutos após o gol do Real Madrid, o Osasuna reagiu e teve mais controle da bola em busca do gol da vitória, que veio aos 46 minutos, com um golaço de Raúl García de Haro, após deixar Raúl Asencio no chão. Final de jogo, 2 a 1 para o time da casa.

Mesmo com a derrota, Vini Jr foi um dos melhores jogadores em campo, com nota 8.1 pela plataforma Sofascore. O brasileiro teve cinco finalizações, com duas no alvo (um gol), duas bloqueadas e uma para fora, 32 de 38 passes certos (84%) e três tentativas de drible (dois completos). O gol contra o Osasuna foi o quinto em quatro jogos.

O que vem por aí?

O Real Madrid volta aos gramados na quarta-feira (25), pela Champions League, na partida de volta dos playoffs contra o Benfica, no Bernabéu, às 17h (de Brasília). Na ida, os Merengues venceram por 1 a 0, com gol de Vini Jr.

