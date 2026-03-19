O Real Madrid confirmou a lesão do goleiro Thibaut Courtois nesta quinta-feira (19). Após exames, foi identificado um trauma no reto femoral do quadríceps direito do arqueiro. A contusão ocorre após a classificação sobre o Manchester City, na Champions League, e deixará o belga fora da próxima fase da competição. O camisa 1 pode permanecer afastado dos gramados por até seis semanas.

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— Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Thibaut Courtois, foi diagnosticada uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita. Sua recuperação será acompanhada — escreveu o Real, em comunicado oficial.

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Desfalque inesperado 🚑

Após atuar como titular na partida da última terça-feira (17), o goleiro precisou ser substituído no intervalo devido à lesão, sendo acionado o ucraniano Andriy Lunin. A substituição não afetou o resultado da partida, que terminou em 2 a 1 para os espanhóis, com dois gols de Vini Jr, sendo o último decisivo nos acréscimos.

A lesão impacta o planejamento do Madrid para as próximas semanas, que inclui o clássico contra o Atlético de Madrid e os dois jogos contra o Bayern de Munique, nos dias 7 e 15 de abril, pelas quartas de final da Champions. A lesão no reto femoral exige cerca de um mês para recuperação completa, o que significa que Courtois deve ficar de fora de, pelo menos, cinco partidas.

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Thibaut Courtois aquece antes da partida entre Manchester City e Real Madrid pelas oitavas da Champions League no Etihad Stadium (Foto: Paul Ellis/AFP)

Aos 33 anos, Courtois está no Real desde 2018: são 329 partidas pelo clube e 128 gols sofridos. Considerado um dos melhores goleiros de sua geração e da história da posição, ele se junta a outros nomes importantes no departamento médico do Madrid nesta temporada, como os brasileiros Éder Militão e Rodrygo.

O Real Madrid enfrenta o rival local neste domingo (22), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada da La Liga. Para o confronto, Lunin deve ser a opção escolhida pelo técnico Álvaro Arbeloa. Os Merengues estão na vice-liderança da tabela, com 66 pontos após 28 rodadas, resultado de 21 vitórias, três empates e quatro derrotas, além de 60 gols anotados e 24 sofridos.

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