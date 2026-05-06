Real Madrid, Barcelona e Manchester United estão entre os 40 times mais valiosos do mundo

Levantamento da Sportico, plataforma especializada em estudos sobre negócios globais do esporte, apontou que apenas três clubes de futebol aparecem entre as 40 equipes esportivas mais valiosas do mundo. O ranking é dominado por 25 franquias da NFL e oito da NBA.

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O Real Madrid lidera entre os clubes de futebol, com valor de 7,70 bilhões de dólares. O Barcelona aparece em seguida, avaliado em 6,65 bilhões de dólares. O Manchester United completa a lista dos três primeiros do futebol no ranking geral, com 6,47 bilhões de dólares. Bayern de Munique e Liverpool também aparecem em destaque, com 5,78 bilhões e 5,74 bilhões de dólares, respectivamente.

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Desafios do futebol frente ao modelo norte-americano

Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, analisou os desafios que os clubes de futebol enfrentam para competir em valor de mercado com ligas como a NFL e a NBA.

– Mesmo com o maior alcance de audiência do esporte, clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United ainda enfrentam desafios estruturais que limitam sua valorização frente a ligas mais organizadas financeiramente, como a NFL e a NBA. O controle de custos, a previsibilidade de receitas e a ausência de rebaixamento criam um ambiente mais estável e atrativo para investidores. Para o futebol evoluir nesse aspecto, será fundamental encontrar um equilíbrio entre competitividade esportiva e sustentabilidade financeira – afirmou Fiorito.

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Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol, destacou os fatores que explicam a força das equipes norte-americanas no levantamento.

– O modelo norte-americano de negócios no esporte é bastante consolidado e seguro. Ainda que sem a mesma tradição esportiva, paixão e engajamento dos clubes europeus, em geral, as equipes da MLS conseguem se destacar a partir de um conjunto de fatores: liga estruturada, com regras claras, equilíbrio competitivo e cooperação entre os proprietários – afirmou Assayag.

Real Madrid e Barcelona foram as únicas equipes de futebol a gerar mais de 1 bilhão de dólares em receita durante a temporada 2024/25, com 1,3 bilhão e 1,1 bilhão de dólares, respectivamente.

Militão e Pedri disputando a bola em Barcelona x Real Madrid, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Os 50 maiores clubes de futebol valem juntos 95,5 bilhões de dólares, um aumento de 11% em relação ao ano passado. O ganho anual é o maior já registrado nos quatro anos de rankings de futebol da Sportico, mas ainda fica atrás dos aumentos em outras ligas – a Fórmula 1 subiu 48%, a NFL e a NBA 20% cada.

Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento que acontece em Fortaleza entre os dias 7 e 9 de maio, comentou o potencial de crescimento do futebol.

– O levantamento reforça que o futebol ainda tem um potencial de crescimento enorme quando olhamos para gestão e modelo de negócio. Se o futebol quiser competir de igual para igual com outras ligas globais em valor de mercado, precisa evoluir fora das quatro linhas – analisou Frota.

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