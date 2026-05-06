Real Madrid, Barcelona e Manchester United estão entre os 40 times mais valiosos do mundo
Lista é dominada por NFL e NBA
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Levantamento da Sportico, plataforma especializada em estudos sobre negócios globais do esporte, apontou que apenas três clubes de futebol aparecem entre as 40 equipes esportivas mais valiosas do mundo. O ranking é dominado por 25 franquias da NFL e oito da NBA.
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O Real Madrid lidera entre os clubes de futebol, com valor de 7,70 bilhões de dólares. O Barcelona aparece em seguida, avaliado em 6,65 bilhões de dólares. O Manchester United completa a lista dos três primeiros do futebol no ranking geral, com 6,47 bilhões de dólares. Bayern de Munique e Liverpool também aparecem em destaque, com 5,78 bilhões e 5,74 bilhões de dólares, respectivamente.
Desafios do futebol frente ao modelo norte-americano
Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, analisou os desafios que os clubes de futebol enfrentam para competir em valor de mercado com ligas como a NFL e a NBA.
– Mesmo com o maior alcance de audiência do esporte, clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United ainda enfrentam desafios estruturais que limitam sua valorização frente a ligas mais organizadas financeiramente, como a NFL e a NBA. O controle de custos, a previsibilidade de receitas e a ausência de rebaixamento criam um ambiente mais estável e atrativo para investidores. Para o futebol evoluir nesse aspecto, será fundamental encontrar um equilíbrio entre competitividade esportiva e sustentabilidade financeira – afirmou Fiorito.
Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol, destacou os fatores que explicam a força das equipes norte-americanas no levantamento.
– O modelo norte-americano de negócios no esporte é bastante consolidado e seguro. Ainda que sem a mesma tradição esportiva, paixão e engajamento dos clubes europeus, em geral, as equipes da MLS conseguem se destacar a partir de um conjunto de fatores: liga estruturada, com regras claras, equilíbrio competitivo e cooperação entre os proprietários – afirmou Assayag.
Real Madrid e Barcelona foram as únicas equipes de futebol a gerar mais de 1 bilhão de dólares em receita durante a temporada 2024/25, com 1,3 bilhão e 1,1 bilhão de dólares, respectivamente.
Os 50 maiores clubes de futebol valem juntos 95,5 bilhões de dólares, um aumento de 11% em relação ao ano passado. O ganho anual é o maior já registrado nos quatro anos de rankings de futebol da Sportico, mas ainda fica atrás dos aumentos em outras ligas – a Fórmula 1 subiu 48%, a NFL e a NBA 20% cada.
Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento que acontece em Fortaleza entre os dias 7 e 9 de maio, comentou o potencial de crescimento do futebol.
– O levantamento reforça que o futebol ainda tem um potencial de crescimento enorme quando olhamos para gestão e modelo de negócio. Se o futebol quiser competir de igual para igual com outras ligas globais em valor de mercado, precisa evoluir fora das quatro linhas – analisou Frota.
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