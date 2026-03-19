Jornal espanhol reage a jogo de Neymar pelo Santos: 'Derrota humilhante'
Apesar do gol do craque, Peixe sofre virada do Internacional nos acréscimos
O Internacional venceu o Santos por 2 a 1 na noite de quarta-feira (18), na Vila Belmiro, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão. Titular na derrota em casa, Neymar marcou o gol dos mandantes aos 14' do segundo tempo e atuou por 89 minutos em campo. O confronto ganhou destaque na imprensa espanhola, com o nome do camisa 10 presente no título.
O placar foi aberto com gol contra de Zé Ivaldo, aos 46', que desviou de cabeça ao tentar afastar após cobrança de escanteio de Bruno Henrique. Aos sete minutos, Moisés sofreu pênalti cometido por Vitinho, e Neymar cobrou com precisão, deslocou Sergio Rochet e empatou para o Santos.
Pouco depois, o Internacional teve um gol anulado por impedimento de Rafael Borré, após escanteio cobrado por Victor Gabriel. Já nos acréscimos, Johan Carbonero aproveitou a sobra, driblou a marcação e finalizou com firmeza para garantir a vitória colorada.
Imprensa espanhola 📰
Na matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino, o "As" destacou o duelo com ênfase na atuação de Neymar, em seu primeiro jogo após ficar fora da convocação da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. No texto, o jornalista apontou a fragilidade defensiva do Santos, que concedeu muitas chances ao adversário, fator decisivo para o resultado.
Sobre o camisa 10, avaliou que teve pouca participação nos minutos iniciais e só passou a aparecer mais quando encontrou espaços, mas apresentou lentidão nos duelos e não criou oportunidades claras com a bola dominada. Embora mantenha qualidade nos primeiros toques, o rendimento atual foi considerado insuficiente para sustentar o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Abaixo, veja a repercussão do veículo:
Tradução: Derrota humilhante para Neymar (título). O atacante do Santos marcou um gol de pênalti, mas o Internacional, que estava na lanterna da tabela, garantiu a vitória nos acréscimos (subtítulo).
— Os holofotes estavam sobre Neymar depois que Ancelotti o deixou de fora da equipe, e a noite para o camisa 10 do Santos terminou da pior maneira possível. Apesar de ter marcado um pênalti, ele assistiu do banco de reservas à vitória do Internacional nos acréscimos, com um gol de Carbonero — iniciou o "As".
