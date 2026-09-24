Jürgen Klopp e Xavi Hernández iniciam nesta quinta-feira (24) seus trabalhos à frente de Alemanha e Holanda, respectivamente, em um confronto que também marca o primeiro encontro entre os dois treinadores. O duelo, válido pela primeira rodada do Grupo A2 da Nations League, será disputado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, e coloca frente a frente dois projetos que começaram praticamente ao mesmo tempo.

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Klopp assumiu a seleção alemã em julho, após uma longa trajetória no futebol de clubes. Xavi, por sua vez, foi contratado para substituir Ronald Koeman na Holanda e se tornou o primeiro estrangeiro no comando da seleção desde Ernst Happel, em 1978.

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A preparação para o confronto também tem uma característica incomum. Os dois treinadores começaram a trabalhar com seus respectivos grupos apenas na segunda-feira, o que reduz o tempo disponível para implementar ideias e conhecer de perto os jogadores.

– O lado bom é que estamos em situações idênticas. Nos encontramos na segunda-feira e jogamos na quinta. E o treinador conhece os jogadores pela televisão. Na verdade, eu conheço pessoalmente mais os jogadores holandeses do que o Xavi. Se isso é uma vantagem, não sei, mas é um fato – disse Klopp.

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Klopp promove mudanças na Alemanha

O novo treinador alemão optou por ampliar o grupo de observação logo em seus primeiros compromissos. Klopp convocou 44 jogadores para uma sequência de quatro partidas contra Holanda, Sérvia e Grécia, dividindo o elenco ao longo dos jogos.

Apenas o goleiro Finn Dahmen foi chamado para participar de todos os confrontos. Ao todo, 16 jogadores da lista ainda não fizeram sua estreia pela seleção principal, enquanto nomes menos conhecidos receberam espaço no início do trabalho. A ideia é observar o maior número possível de atletas e avaliar não apenas o desempenho, mas também características que possam se encaixar na proposta do treinador.

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– Quero conhecer o máximo de jogadores possível. Não existe time A ou time B. Os elencos são montados de uma forma que faça sentido em campo e em termos de caráter e experiência – afirmou Klopp.

Jurgen Klopp, técnico da Alemanha (Foto: Reprodução)

A Alemanha vem de uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026 e terá pela frente uma equipe holandesa que também busca iniciar uma nova fase. Para Klopp, o objetivo inicial passa por identificar as peças capazes de formar a equipe que pretende construir.

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Xavi aposta em um elenco conhecido

Na Holanda, Xavi encontrou uma estrutura mais definida. O treinador espanhol manteve nomes importantes do elenco, como Van Dijk, que segue como capitão apesar de ter considerado deixar a seleção após a Copa do Mundo. O meio-campista Veerman também voltou a ser convocado depois de mais de dois anos afastado da equipe nacional. Por outro lado, Xavi ainda não conta com De Jong e Malen, ambos lesionados.

O estilo apresentado por Xavi no Barcelona também alimenta expectativas sobre o que a Holanda poderá apresentar. Durante sua passagem pelo clube espanhol, o treinador utilizou uma equipe com maior intensidade defensiva e uma postura mais agressiva para recuperar a bola, além de uma construção ofensiva baseada na posse.

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A proposta pode representar uma mudança em relação ao trabalho de Koeman, que comandou a Holanda antes da chegada do espanhol. Xavi, no entanto, evitou fazer avaliações sobre o ciclo anterior e preferiu concentrar sua atenção no elenco que tem à disposição.

– Não falo do passado – afirmou Xavi ao ser questionado sobre o desempenho da Holanda na Copa do Mundo.

Xavi Hernández concede entrevista coletiva enquanto técnico do Barcelona (Foto: Manaure Quintero / AFP)

Do outro lado, Klopp chega à estreia com uma postura mais aberta em relação às possibilidades de formação. O alemão indicou que pretende testar diferentes jogadores antes de definir as peças que farão parte de seu projeto.

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