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Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações

Holanda e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 10:56
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UEFA Nations League 2026/2027 - Holanda x Alemanha
Onde assistir ao vivo a partida entre Holanda e Alemanha pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Holanda e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, pela primeira rodada do Grupo A2 da Liga das Nações. O clássico marca as estreias de Xavi Hernández e Jürgen Klopp nos comandos das respectivas seleções após a Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão do Disney+. Clique para assistir à Disney+!

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Ficha do jogo

HOL
ALE
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
24/09/2026, 15:45
Local
Johan Cruijff ArenA - Amsterdam
Árbitro
Onde assistir
Clique para assistir à Disney+!

Como chegam as equipes

O duelo marca o início de novos ciclos para Holanda e Alemanha, que passaram por mudanças após a Copa do Mundo de 2026. As duas seleções chegam à primeira rodada da Liga das Nações com novos treinadores e buscam consolidar seus modelos de jogo.

A Holanda inicia uma nova etapa depois de ser eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com sete pontos, após empatar com o Japão por 2 a 2 e vencer Suécia e Tunísia por 5 a 1 e 3 a 1, respectivamente. No mata-mata, empatou por 1 a 1 com os marroquinos e acabou eliminada nos pênaltis.

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O técnico Xavi Hernández terá alguns desfalques importantes para a estreia. Frenkie de Jong, Xavi Simons, Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, Mats Wieffer e Ian Maatsen estão fora por problemas físicos. Além disso, Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção, não foi convocado.

A Alemanha também começa um novo ciclo após a Copa do Mundo. A seleção terminou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota, mas foi eliminada pelo Paraguai nos pênaltis. O resultado encerrou o trabalho de Julian Nagelsmann e abriu espaço para Jürgen Klopp, que fará sua estreia no comando da equipe justamente contra a Holanda.

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Para o início do trabalho, Klopp convocou 44 jogadores, divididos em dois grupos, para os quatro primeiros compromissos da Liga das Nações. Para os jogos contra Holanda e Grécia, o treinador conta com nomes como Ter Stegen, Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Kai Havertz.

Florian Wirtz está no segundo grupo e não enfrenta os holandeses. A principal novidade para a partida em Amsterdã é o retorno de Ter Stegen à seleção após um longo período afastado.

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Confira as informações de Holanda x Alemanha

✅ FICHA TÉCNICA

HOLANDA 🆚 ALEMANHA
🏆 Liga das Nações – 1ª rodada do Grupo A2

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Johan Cruyff Arena, Amsterdã, Holanda
📺 Onde assistir: Disney+

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🟠 HOLANDA (Técnico: Xavi Hernández)
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven e Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Joey Veerman e Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey e Cody Gakpo.

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⚫🔴🟡 ALEMANHA (Técnico: Jürgen Klopp)
Marc-André ter Stegen; Josha Vagnoman, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Joshua Kimmich e Felix Nmecha; Serge Gnabry, Jamal Musiala e Kevin Schade; Kai Havertz.

UEFA Nations League 2026/2027 - Holanda x Alemanha
Onde assistir ao vivo a partida entre Holanda e Alemanha pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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