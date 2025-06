O Manchester United está atrás de reforçar o seu elenco para a próxima temporada. Após ter sua pior campanha na história da Premier League na era moderna, Ruben Amorim definiu sua lista de priordades para a janela de transferências. Dias depois de fechar a contratação de Matheus Cunha, os Red Devils estão atrás de outro destaque do Campeonato Inglês: Bryan Mbeumo, do Brentford.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com informação do "The Athletic", o camaronês de 25 anos atraiu o interesse de diversos clubes da Premier League, mas topou o projeto de Ruben Amorim e quer se juntar ao Manchester United na próxima temporada.

continua após a publicidade

Portanto, resta aos dirigentes do clube entrarem em acordo com os representantes do Brentford. O Manchester United já fazia do atacante uma de suas prioridades ofensivas e está disposto a pagar 70 milhões de euros para contratar o jogador formado no Troyes. Após uma temporada fracassada em todos os aspectos, o United pretende ser ativo no mercado de transferências neste verão e deve, assim, vencer a concorrência por Mbeumo.

Confira os números de Mbeumo, alvo do United, nesta temporada

Bryan Mbeumo fez a melhor temporada de sua carreira em 2024/25. Pelo Brentford, o camaronês fez 20 gols e deu sete assistências só na Premier League, tendo sido nomeado para concorrer à seleção da competição.

continua após a publicidade

Mbeumo é alvo do Manchester United para a próxima temporada (Foto: Reprodução)

O Brentford de Mbeumo ficou com a décima colocação nesta edição da Premier League, na frente do Manchester United e outros tradicionais clubes ingleses. A equipe fez 56 pontos, com 16 vitórias, oito empates e 14 derrotas em 38 partidas.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.