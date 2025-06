Viktor Gyokeres, do Sporting, é um dos nomes mais procurados do mercado de transferências do verão europeu. Após temporada negativa, o Manchester United observava o jogador como a grande contratação para a reconstrução da equipe na próxima temporada. Contudo, segundo o jornal português "Record", o rival Arsenal pode atravessar as negociações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Conforme a publicação, os representantes do atleta de 27 anos já informaram à diretoria do time de Manchester que o sueco tem como prioridade uma mudança para os Gunners, clube que aparece como destino preferido do atleta nesta altura do mercado.

continua após a publicidade

A possível saída do centroavante do Sporting é cercada de tensão. A imprensa portuguesa aponta que o presidente do clube, Frederico Varandas, teria se comprometido a liberar o jogador por 60 milhões de euros, mais 10 milhões em bônus. O não cumprimento do acordo teria gerado insatisfação tanto por parte do jogador quanto de seus empresários.

Confira os números de Gyokeres pelo Sporting ⚽

O atacante de 27 anos chegou a Portugal na temporada 2023/24, após passagem pelo modesto Coventry City, da Inglaterra. Na primeira temporada, foram 35 gols e 13 assistências em 46 partidas, sendo titular absoluto do time de Rúben Amorim, atual técnico dos Red Devils.

continua após a publicidade

O que já era um desempenho assustador ficou ainda melhor em 2024/25. O atacante marcou 52 vezes e distribuiu 12 assistências em 49 partidas, o que o consolidou como o maior artilheiro da Europa nesta temporada. Ao todo, são 97 tentos e 27 passes para gol nas 102 exibições que ele realizou pelos Leões.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.