Manchester United pode incluir Antony em negociação por astro

O Manchester United pode usar Antony como moeda de troca para contratar Viktor Gyökeres, atacante do Sporting que é um dos nomes mais cobiçados da Europa no momento. Segundo o jornalista Sebastián Vidal, os Red Devils estão dispostos a oferecer cerca de 35 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) mais o ponta brasileiro para convencer os portugueses a liberar o seu principal artilheiro.

Gyökeres, de 27 anos, brilhou na última temporada com 97 gols e 28 assistências em 102 jogos desde que chegou ao clube de Lisboa em 2023. O sueco está pronto para dar um passo maior na carreira e vê com bons olhos a Premier League. Apesar de preferir o Arsenal, que disputará a Champions League, a chance de reencontrar Rúben Amorim no United pode pesar na decisão.

Antony não está nos planos do Manchester United

Desde que chegou ao Betis, Antony transformou o time. Foram nove gols e cinco assistências em 25 partidas pelo clube espanhol na temporada. Com uma nota de 7.50 pelo Sofascore, o brasileiro foi um dos principais responsáveis por levar o Real Betis para a sexta colocação de La Liga - garantindo vaga na fase de grupos da próxima Europa League - após um início ruim de temporada.

O Betis, porém, não contratou o craque depois do fim do empréstimo e Antony ainda tem futuro incerto. O camisa 7 tem contrato com o Manchester United até junho de 2027. Informações de veículos britânicos indicam que os Diabos Vermelhos estariam dispostos a negociá-lo por cerca de 30 milhões de libras (R$ 228 milhões).

O clube inglês também vê sua saída com bons olhos para diminuir gastos, já que o brasileiro tem salário na casa dos 12 milhões de euros (R$ 77,47 milhões) por ano.

