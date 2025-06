Buscando reforçar o seu ataque, a Juventus monitora diversos astros da Premier League. Desta vez, segundo o jornal "The Guardian", a Velha Senhora estaria considerando uma proposta por Jadon Sancho, astro do Manchester United que estava emprestado ao Chelsea. Para a negociação, a equipe italiana pode oferecer Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco, e Vlahovic, atacante ventilado no Flamengo, como moeda de troca.

Contratado pelo Manchester United após uma boa passagem no Borussia Dortmund, Jadon Sancho nunca conseguiu corresponder as expectativas e apresentar o futebol que teve na Alemanha. Desde então, o jogador teve conflitos públicos com o ex-técnico do Manchester United, Erik ten Hag. A partir disso, o inglês voltou ao Dortmund por empréstimo, voltou aos Red Devils e foi emprestado novamente, só que para o Chelsea. Entretanto, em ambas as equipes, o atacante não convenceu e sua opção de compra não foi exercida.

Jadon Sancho em ação pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Juventus pode incluir ex-Vasco e sonho do Flamengo na negociação

A Juventus estaria disposta a acreditar no jogador. A equipe quase fechou com Jadon Sancho por empréstimo, mas o Chelsea foi mais rápido. Desta vez, a Velha Senhora estaria preparando uma oferta para comprar o inglês em definitivo. A negociação incluiria Dušan Vlahović, ventilado no Flamengo, e Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco.

Vlahovic estaria na lista de transferência da Juventus para a próxima janela de transferência. O jogador teve uma temporada instável e deve ser negociado pelo clube. Douglas Luiz, por outro lado, não conseguiu brilhar pela Velha Senhora do jeito que brilhou no Aston Villa, e conviveu com lesões e desfalques.

Flamengo sonha com Vlahovic

José Boto foi o entrevistado do dia no tradicional jornal italiano La Gazzetta dello Sport. De origem portuguesa e com passagens por Benfica, Shakhtar e PAOK, Boto falou sobre o projeto ambicioso do clube carioca, revelou detalhes sobre o interesse de clubes italianos em Wesley, lateral-direito revelação do time, e surpreendeu ao declarar que gostaria de contar com Vlahovic no elenco rubro-negro.

- Por aquilo que precisamos agora, pensaria em Vlahovic. O problema não seriam os valores, mas sim convencer jogadores desse nível a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca.

Vlahovic comemora gol após falha de Ederson (Foto: Marco Bertorello/AFP)

