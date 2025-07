Dembélé pode sofrer ‘mal de Vini Jr’, segundo imprensa; entenda

Candidato à Bola de Ouro em 2025, Ousmane Dembélé pode enfrentar um obstáculo que Vini Jr enfrentou recentemente na premiação: a divisão de votos entre companheiros de equipe. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o atacante do PSG corre o risco de sofrer o mesmo "mal" que afetou o brasileiro na edição passada do prêmio.

Dembélé chega credenciado por uma temporada de destaque. Foi peça importante na conquista da Champions League pelo PSG e está a três jogos de conquistar também o Mundial de Clubes, o que o colocaria com dois dos títulos mais relevantes do calendário.

Dembélé em coletiva de imprensa pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

O problema, segundo o L'Équipe, é que o francês não será o único do PSG bem posicionado na votação. Nomes como Vitinha, Achraf Hakimi, Donnarumma e Nuno Mendes também podem aparecer entre os 10 ou 15 melhores da lista, o que tende a diluir os votos - fenômeno parecido com o que ocorreu com o Real Madrid em 2024.

Na última edição, Vinícius Júnior terminou com 1.129 pontos, superado por Rodri, que fez 1.170 e levou o prêmio. Embora o brasileiro fosse o favorito, os votos acabaram divididos entre ele, Bellingham, Kroos e outros nomes do elenco campeão da Champions, o que dificultou sua vitória.

O L'Équipe ainda apontou que, ao contrário do Real Madrid, que fez campanha pública por Mbappé em outras edições, o PSG tem sido mais discreto sobre Dembélé. Ainda assim, o francês é visto como um dos favoritos - mesmo sob risco de ver o prêmio escapar por detalhes internos.

Veja os números de Ousmane Dembélé pelo PSG na temporada 2024/25

⚽50 jogos (37 titular)

🥅33 gols

🎯14 assistências

⌛70 minutos para participar de gol

🎩2.3 passes decisivos por jogo

📤0.4 grandes chances criadas por jogo

💢3.8 finalizações por jogo (1.8 no gol)

💫47% de eficiência nos dribles

✅Nota Sofascore 7.77

