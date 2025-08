O Brasil entra em campo neste sábado (2), às 21h (horário de Brasília), para a grande final da Copa América Feminina 2025. A decisão será disputada no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. A principal novidade da Seleção Brasileira deve ser o retorno de Lorena ao gol, após cumprir suspensão na semifinal contra o Uruguai.

continua após a publicidade

A goleira foi titular em boa parte da campanha brasileira no torneio, mas ficou fora em duas partidas. Na goleada contra a Bolívia, Camila assumiu a meta. Já na semifinal, Cláudia ganhou a vaga e teve atuação segura, o que gerou dúvidas na comissão técnica sobre quem seria a escolhida para a final.

Apesar da concorrência acirrada entre as arqueiras, Lorena deve reassumir a titularidade, segundo indicaram as atividades no treino de véspera. A definição reforça a confiança do técnico Arthur Elias na jogadora do Kansas City dos Estados Unidos, que brilhou nos Jogos de Paris, em 2024.

continua após a publicidade

O provável time do Brasil para enfrentar a Colômbia tem: Lorena; Yasmim, Isa Haas, Tarciane e Fê Palermo; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin, Gio e Amanda Gutierres.

➡️ Formiga aconselha jovens talentos da Seleção: ‘Não se acomodar’

Cláudia, goleira da Seleção, durante Brasil e Colômbia. (Foto: Lívia Villas Boas/Divulgação)

Relembre expulsão de Lorena contra a Colômbia

Brasil e Colômbia se enfrentaram pela 5ª rodada da Copa América Feminina no último dia 25 de julho. A expulsão ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

continua após a publicidade

Em uma falha da defesa brasileira, Mariza perde a disputa e Lorena sai para evitar um gol colombiano, mas a bola bate em sua mão fora da área e, por ser a última jogadora, ela é expulsa. Com a expulsão, Arthur Elias optou por sacrificar a atacante Jhonson e colocar a goleira Cláudia em campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Colômbia x Brasil pela final da Copa América

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia x Brasil - Final da Copa América Feminina

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Casa Blanca, em Quito

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)