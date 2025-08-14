Rafael Leão chama astro da Série A para o Milan: ‘Seríamos assustadores’

Rafael Leão é considerado um dos nomes mais carismáticos do futebol europeu. Fora das quatro linhas, o astro costuma interagir com os torcedores por meio de transmissões ao vivo em seu canal na rede social "Twitch". Na mais recente delas, respondeu a uma série de perguntas enviadas por fãs do Milan e acabou revelando um nome que gostaria de ver ao seu lado em campo como possível reforço para o clube rossonero.

Como foi o diálogo? 🗣️

Quando um torcedor perguntou: "Por que vocês não trazem o Kean ao vivo?", o camisa 10 do Milan sorriu e respondeu: "Talvez, até para o Milan".

As palavras de Leão rapidamente despertaram a imaginação dos torcedores. Em seguida, o português complementou: "Amo muito o Moise, ele é como um irmão para mim. Juntos em campo, seríamos assustadores; comeríamos todo mundo". Uma declaração que revela não somente o desejo pela transferência, mas também o laço de amizade entre os dois jogadores.

Leão demonstrou ainda sua confiança no talento do compatriota: "Onde quer que ele vá, ele se sairá bem", afirmou. Por ora, a parceria segue restrita ao campo das possibilidades, mas a ideia de vê-los dividindo o mesmo vestiário permanece como um sonho real para os torcedores.

Leão 🤝 Kean: expectativa ou realidade?

Rafael defende o Milan desde 2019 e já ultrapassou a marca de 250 partidas com a camisa rossonera, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe ao longo do período. Kean, por sua vez, teve uma trajetória mais instável nos últimos anos, após despontar como uma das grandes promessas do futebol italiano. Na última temporada, no entanto, conseguiu se firmar e se destacar atuando pela Fiorentina. Ele tem contrato até 2029 com a Viola.

