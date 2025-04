O Liverpool é o campeão desta temporada da Premier League - e com nota artística. Em uma virada frenética, o time goleou o Tottenham por 5 a 1 após sair perdendo. Os Reds não tiveram nenhuma dificuldade durante o jogo e foram campeões em grande estilo, contando com apoio interminável da torcida. Os gols da partida foram marcados por Solanke, para o Tottenham, e Luís Diaz, Mac Allister, Gakpo, Salah e Udogie (contra), para o Liverpool.

É a primeira vez que os Reds conquistam o título com sua torcida nos estádios na era moderna da Premier League. Em 2020, o time também foi campeão da competição, com 99 pontos, mas as arquibancadas estavam vazias por conta da pandemia do Coronavírus. Com o de hoje, Liverpool já foi campeão 20 vezes do Campeonato Inglês.

Como foi a partida entre Liverpool e Tottenham?

A atmosfera em Anfield para o início do jogo estava de tirar o fôlego. A torcida dos Reds cantava sua tradicional música 'You will never walk alone' nas arquibancadas e empurrava os jogadores em campo. Aos 10 minutos, Gakpo quase fez de bicicleta após cobrança de escanteio. Foi o Tottenham, porém, que abriu o placar. Solanke apareceu dentro da área para cabecear cruzamento de Maddison e estufar as redes do Alisson aos 12'.

Aos 16', Salah encontrou Luís Diaz na área já sem goleiro para marcar e empatar o confronto. Foi o suficiente para incendiar o Anfiled novamente. Aos 24', Mac Allister marcou um golaço e virou o jogo rapidamente para os mandantes. O argentino puxou para a perna esquerda e acertou um chutaço no ângulo. Uma virada relâmpago, e não parou por aí. Aos 33', foi a vez de Coady Gakpo anotar o dele após belo chute da entrada da área.

Gakpo comemorou gol do Liverpool com mensagem religiosa (Photo by Paul Ellis/AFP)

No início do segundo tempo, Gakpo apareceu na cara do gol, mas tentou tocar para Salah e desperdiçou grande oportunidade para o Liverpool. Mesmo com a vantagem, o Liverpool não desacelerou e continuou pressionando. Aos 18' da segunda etapa, Salah fez seu 28º gol nesta edição da Premier League - um bonito gol - saindo de uma seca de quatro rodadas sem marcar. O atacante cortou para a esquerda e chutou no contrapé do goleiro.

Aos 24', um gol contra ampliou o marcador para consagrar o título do Liverpool. Aos 30' da segunda etapa, os torcedores do Liverpool começaram a festa antecipada, jogando balões vermelho dentro do campo. Darwin Núñez ainda teve a chance de aumentar a goleada aos 45', mas preferiu servir Salah e errou o passe. Fim de jogo: 5 a 1 para o Liverpool e taça garantida.

O que vem por aí para Liverpool e Tottenham?

No próximo domingo (4), o já campeão Liverpool volta a campo para visitar o Chelsea às 12h30 (de Brasília) pela 35ª rodada da Premier League. Já o Tottenham volta a jogar na próxima quinta-feira (1), às 16h (de Brasília) para enfrentar o Bodø/Glimt pela semifinal da Liga Europa.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 5 x 1 Tottenham - Premier League

34ª rodada

🗓️ Data e horário: Domingo, 27 de abril de 2025, às 12h30h (de Brasília).

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING).

🥅 Gols: Solanke, 12'/1ºT (0-1), Luís Diaz, 16'/1ºT (1-1), Mac Allister, 24'/1ºT (2-1), Gakpo, 33'/1ºT (3-1), Salah, 18'/2ºT (4-1), Udogie - contra, 24'/2ºT (5-1)

🟨 Cartões amarelos: Gakpo (LIV)

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold (Endo), Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister (Darwin Núñez), Gravenberch e Szoboszlai (Curtis Jones); Salah, Gakpo (Diogo Jota) e Luís Diaz (Elliot).

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Spence, Danso, Davies e Udogie; Bergvall, Gray (Pepe Sarr) e Maddison (Kulusevski); Johnson, Solanke (Richarlison) e Tel (Odobert).