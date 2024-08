Salah brilha no segundo tempo e ‘Era Slot’ no Liverpool começa com vitória fora de casa

Salah comemora segundo gol do Liverpool contra o Ipswich Town. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 10:27 • Ipswich (ING)

O Liverpool estreou na Premier League 2024-25 com uma vitória segura, por 2 a 0, diante do promovido Ipswich Town, no Portman Road. Na estreia oficial do substituto de Klopp, Arne Slot, o grande protagonista foi um velho conhecido da torcida dos Reds: Mohamed Salah, que contribuiu com um gol e uma assistência para Diogo Jota.

O primeiro tempo do jogo, surpreendentemente, teve domínio do Ipswich Town, que chegou com perigo algumas vezes ao gol defendido pelo brasileiro Alisson, seguro debaixo das traves. Na segunda etapa, entretanto, o retrato do jogo foi outro: o futebol envolvente e ofensivo demonstrado na pré-temporada ditou o ritmo do time comandado por Slot, que naturalmente balançou as redes adversárias.

Grande destaque da vitória, Mohamed Salah assumiu o protagonismo da atuação no segundo tempo. Além da assistência para Jota, outro destaque ofensivo no jogo, o egípcio fez seu nono gol em estreias de Premier League, mais que qualquer outro jogador na história.

Com o resultado, o Liverpool ultrapassa o Manchester United e assume a liderança provisória da competição, com três pontos e dois gols de saldo.

Holandês Arne Slot no comando do Liverpoo. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Ipswich Town 0x2 Liverpool: ficha técnica

IPSWICH TOWN x LIVERPOOL

1ª rodada - Premier League

Local: Portman Road

Data: sábado (17), às 8h30 de Brasília

⚽ Gols: Diogo Jota, aos 60' e Mohamed Salah, aos 65' (LIV)

🅰️ Assistências: Mohamed Salah (LIV)

🟨 Cartões amarelos: Woolfenden, Hutchinson e Burns (IPS); Gakpo (LIV)

ESCALAÇÕES

IPSWICH TOWN (Técnico: Kieran McKenna)

Walton, Tuanzebe, Woolfenden, Greaves, Davis; Morsy, Luongo, Burns, Chaplin e Hutchinson; Delap

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson, Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch, Díaz, Szoboszlai e Salah; Diogo Jota