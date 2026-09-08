Jornal espanhol pede ex-Flamengo no Barcelona: 'Provou ser'

O zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo, recebeu elogios do jornal espanhol "Mundo Deportivo" após a atuação pelo Real Betis diante do Real Madrid, pela La Liga. Em coluna publicada nesta terça-feira (8), o veículo apontou o brasileiro como o perfil de defensor que poderia reforçar o Barcelona e afirmou que ele demonstrou ser o "zagueiro canhoto" que faltou ao elenco catalão.

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Segundo o jornal, Natan se destacou especialmente pela atuação diante do ataque do Real Madrid. O brasileiro, que está em sua terceira temporada no Betis e passou pelo Napoli antes de chegar ao futebol espanhol, foi elogiado pela capacidade de antecipação, velocidade e eficiência nos desarmes.

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A análise destacou o desempenho do defensor contra um dos ataques mais fortes do futebol europeu e apontou que o jogador atravessa um dos melhores momentos da carreira aos 25 anos.

Natan em ação no duelo entre Real Betis e Real Madrid (Foto: Jorge Guerrero / AFP)

Mundo Deportivo vê Natan como opção para o Barcelona

O Barcelona não contratou o zagueiro que buscava para a atual temporada, segundo a análise publicada pelo Mundo Deportivo. O jornal lembrou que o clube catalão tinha a necessidade de reforçar o setor com um defensor canhoto e apontou que Natan apresentou justamente essas características diante do Real Madrid.

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O veículo destacou a capacidade do brasileiro para atuar tanto nas disputas pelo alto quanto nos desarmes pelo chão. Além disso, ressaltou a forma como o defensor utiliza o corpo nos duelos e sua intensidade sem cometer um número elevado de faltas.

A coluna ainda citou o crescimento de Gerard Martín como zagueiro no Barcelona, jogador que conquistou espaço com Hansi Flick. Mesmo assim, o jornal avaliou que a chegada de um defensor com o perfil de Natan ajudaria a completar o elenco catalão na busca por títulos, especialmente na Champions League.

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Trecho do texto do Mundo Deportivo elogiando Natan (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

Tradução: Mas a atuação de Natan demonstra não apenas seu talento, mas também, mais uma vez, o excelente gosto de Deco ao escolher um volante canhoto. Contra o atacante mais em forma do mundo, Natan deu uma aula de antecipação, velocidade e eficiência nos desarmes, tanto no ar quanto no chão. Ele se posiciona bem e, apesar do seu porte físico, comete poucas faltas.

Natan teve participação de destaque na defesa da equipe e, na visão do Mundo Deportivo, apresentou qualidades que o colocariam como uma alternativa compatível com as necessidades do Barcelona. O jornal ressaltou ainda a idade e a experiência acumulada pelo zagueiro para defender que o brasileiro atravessa um momento de maturidade na carreira.

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A única ressalva feita pela publicação em relação à partida foi o pênalti cometido nos acréscimos do confronto, em lance envolvendo Vini Jr. Ainda assim, o episódio não diminuiu a avaliação positiva sobre a atuação do ex-jogador do Flamengo.

Natan foi revelado pelo Flamengo e deixou o clube antes de seguir para o futebol europeu. Após passagem pelo Napoli, o defensor chegou ao Betis, onde disputa atualmente sua terceira temporada.

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