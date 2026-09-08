O Flamengo foi nomeado pela France Football como um dos cinco candidatos ao prêmio de melhor clube do mundo na última temporada, que será entregue na cerimônia da Bola de Ouro, no dia 26 de outubro. Mas será que o Rubro-Negro tem chances de vencer a categoria? A seguir, o Lance! compara o desempenho da equipe brasileira com os demais concorrentes: PSG (França), Bayern de Munique (Alemanha), Arsenal (Inglaterra) e Bodo/Glimt (Noruega).

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Vale ressaltar que o período de análise da condecoração é a temporada europeia 2025/26, ou seja, de agosto de 2025 a julho de 2026. No futebol brasileiro, o intervalo corresponde à reta final dos principais torneios do ano passado e ao primeiro semestre do atual calendário.

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Diante da tradicional "correria" no Brasil, o Flamengo foi quem mais disputou jogos no recorte contabilizado: 74 partidas. No entanto, o Rubro-Negro tem o pior aproveitamento entre os postulantes (64% dos pontos possíveis).

Por outro lado, a equipe conquistou três títulos, incluindo as duas competições mais importantes de 2025 no cenário sul-americano: Brasileirão e Libertadores. Tais feitos poderiam credenciar o time brasileiro ao prêmio, se não fosse o "bicho-papão" da temporada, o PSG. Além de superar os cariocas no total de troféus levantados, o clube francês também venceu os torneios nacional e continental, além de derrotar o próprio Flamengo na decisão da Copa Intercontinental.

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No período analisado, o Rubro-Negro foi comandado por Filipe Luís durante sete meses e por Leonardo Jardim nos cinco últimos meses. Com a dupla, a equipe obteve outra marca bastante expressiva: a segunda melhor defesa entre os candidatos, atrás apenas do Arsenal.

Bruno Henrique encara marcação do zagueiro Pacho; confronto entre Flamengo e PSG aconteceu na final da Copa Intercontinental (Foto: Karim Jaafar / AFP)

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Flamengo x concorrentes ao prêmio

Títulos:

1º - PSG: 5 (Campeonato Francês 2025/26, Champions League 2025/26, Supercopa da França 2025, Supercopa da UEFA 2025 e Copa Intercontinental 2025)

2º - Flamengo: 3 (Brasileirão 2025, Libertadores 2025 e Carioca 2026)

2º - Bayern: 3 (Campeonato Alemão 2025/26, Copa da Alemanha 2025/26 e Supercopa da Alemanha 2025)

4º - Arsenal: 1 (Campeonato Inglês 2025/26)

4º - Bodo/Glimt: 1 (Copa da Noruega 2026)

Desempenho no campeonato nacional:

PSG: campeão

Flamengo: campeão

Bayern de Munique: campeão

Arsenal: campeão

Bodo/Glimt: vice-campeão

Desempenho na competição continental:

PSG: campeão

Flamengo: campeão

Arsenal: vice-campeão

Bayern: semifinalista

Bodo/Glimt: eliminado nas oitavas de final

Aproveitamento:

1º - Bayern: 87,3% (46 vitórias, 6 empates e 3 derrotas)

2º - Arsenal: 76,7% (45 vitórias, 10 empates e 8 derrotas)

3º - PSG: 74,4% (39 vitórias, 8 empates e 9 derrotas)

4º - Bodo/Glimt: 73,6% (33 vitórias, 7 empates e 8 derrotas)

5º - Flamengo: 64% (42 vitórias, 16 empates e 16 derrotas)

Ataque:

1º - Bayern: 3,4 gols por jogo (184 gols) 2º - Bodo/Glimt: 2,6 gols por jogo (124 gols) 3º - PSG: 2,3 gols por jogo (128 gols) 4º - Flamengo: 1,9 gols por jogo (137 gols) 4º - Arsenal: 1,9 gols por jogo (121 gols)

Defesa:

1º - Arsenal: 0,7 gols sofridos por jogo (43 gols sofridos) 2º - Flamengo: 0,9 gols sofridos por jogo (65 gols sofridos) 3º - PSG: 1 gol sofrido por jogo (58 gols sofridos) 4º - Bayern: 1,1 gols sofridos por jogo (62 gols sofridos) 4º - Bodo/Glimt: 1,1 gols sofridos por jogo (54 gols sofridos)

Volume de jogo:

1º - Bayern: 18,4 finalizações por jogo

2º - PSG: 18 finalizações por jogo

3º - Flamengo: 15,8 finalizações por jogo

3º - Bodo/Glimt: 15,8 finalizações por jogo

5º - Arsenal: 14,7 finalizações por jogo

Domínio:

1º - PSG: 67,1% de posse de bola média 2º - Bayern: 65% de posse de bola média 3º - Flamengo: 59,6% de posse de bola média 4º - Bodo/Glimt: 57,8% de posse de bola média 5º - Arsenal: 55,4% de posse de bola média

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