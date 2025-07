Jornal aponta saída de Endrick do Real Madrid após ascensão de jogador

Vivendo grande fase no Real Madrid, Gonzalo García tem se destacado durante a disputa do Mundial de Clubes. A ascensão do jovem espanhol é motivo de celebração para a equipe, mas pode representar um dilema para Endrick. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o bom momento do atacante pode fazer com que o brasileiro, que se recupera de uma lesão, seja emprestado na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Endrick está fora das partidas do Real Madrid no Mundial de Clubes, pois trata uma lesão na coxa. No entanto, na última semana, chegou aos Estados Unidos para se juntar à delegação e seguir o tratamento. Ele acompanha a rápida ascensão de Gonzalo García, que aproveitou as chances dadas por Xabi Alonso e, segundo a imprensa local, "já estaria à frente até de Mbappé no Mundial". O jovem atacante convenceu a comissão técnica e a diretoria, a ponto de o clube desistir da contratação de mais um centroavante no mercado.

continua após a publicidade

➡️Técnico do Liverpool se pronuncia após falecimento de Diogo Jota

➡️Lenda do Manchester United revela desavença com brasileiro no vestiário

Endrick atua pelo Real Madrid desde 2024 (Foto: Divulgação)

A tendência é que o Real Madrid tenha Gonzalo García como o “atacante tipo Joselu” para 2025/26 - alguém barato, eficiente dentro da área e que aceite a condição de reserva. Diante disso, Endrick, que vinha sendo o suplente natural de Mbappé, pode virar terceira opção no ataque. Ainda segundo o Mundo Deportivo, a possibilidade de empréstimo do brasileiro está em pauta no clube.

Quem é Gonzalo Garcia, atacante que virou febre no Real Madrid?

O jovem centroavante Gonzalo García, de 21 anos, foi a surpresa na escalação do Real Madrid para a estreia do Mundial de Clubes, substituindo Kylian Mbappé. Cria da base merengue, García abriu o placar contra o Al-Hilal, marcando seu segundo gol como profissional. Apesar de ter feito apenas seis jogos na equipe principal anteriormente, com um gol na Copa do Rei, ele se destacou no Real Madrid Castilla na última temporada, onde marcou 25 gols em 36 partidas na Primera Federación, equivalente à Série C brasileira.

continua após a publicidade

Seu desempenho no time B, onde foi responsável por 43% dos gols do Castilla, rendeu-lhe convocações para a Champions League, embora não tenha entrado em campo. A oportunidade de García no Mundial surgiu devido às ausências de Mbappé, que se recupera de uma febre, e Endrick, que, apesar de inscrito, está em recuperação de uma lesão muscular.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.