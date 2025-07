Lenda do Manchester United revela desavença com brasileiro no vestiário

O ex-zagueiro e lenda do Manchester United Nemanja Vidic revelou que teve apenas um desentendimento no vestiário durante seus oito anos vitoriosos no clube, e o episódio envolveu um jogador brasileiro, vencedor do prêmio Golden Boy, que atuou pelos Red Devils entre 2007 e 2015.

Trata-se de Anderson, com quem o sérvio teve uma discussão iniciada em campo e levada para o vestiário, mas que, segundo ele, "não foi nada demais", conforme contou em entrevista ao programa The Overlap, da Sky Bet.

— No Manchester United, tive apenas uma briga no vestiário, e foi com o Anderson. Foi algo que aconteceu no campo e acabou indo para o vestiário. Mas não foi nada demais — relatou o ex-jogador.

O sérvio não revelou ao certo como foi o episódio ou quando aconteceu.

Vidic jogou no Manchester United de 2006 a 2014 e foi um dos maiores zagueiros da história do clube, conquistando 15 títulos, sendo cinco Premier Leagues, uma Champions League, um Mundial, três Taças da Liga Inglesa e cinco Supercopas da Inglaterra.

Apesar da carreira vitoriosa no clube, o sérvio tinha a mesma fama de dentro dos gramados, fora dele: uma pessoa que dá medo. O ex-goleiro do United, Ben Foster, chegou a dizer há cinco anos que Vidic era "assustador" e "horrível" durante os treinos em Carrington.

Anderson teve início meteórico no Manchester United

Anderson chegou ao Manchester United em 2007, e foi eleito o melhor jogador jovem do mundo pela Fifa, no prêmio Golden Boy, no ano seguinte. O brasileiro, contudo, teve uma queda de produção repentina e nunca mais conseguiu performar no mesmo nível.

Anderson atuou pelo Manchester United em boa parte da sua carreira (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Pelo United, Anderson fez 181 jogos, com nove gols e 20 assistências. O brasileiro tem quatro Premier Leagues e uma Champions League no currículo pelo clube inglês.

