O encontro tão esperando entre Jobe e Jude Bellingham não acontecerá neste Mundial de Clubes, mesmo com o confronto entre Real Madrid x Borussia Dortmund marcado para este sábado (5), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da competição. Jobe tomou o segundo cartão amarelo sem o conhecimento da regra na partida contra o Monterrey e foi suspenso.

Na entrevista coletiva após a partida vencida pelo clube alemão por 2 a 1, Niko Kovac deixou claro que o jogador teve que ser avisado que não jogaria a partida contra o Real Madrid.

— Jobe não sabia que, com o segundo amarelo, já estaria suspenso. No intervalo, ele ainda não tinha consciência de que não poderia jogar a próxima partida; tive que ser eu a lhe contar. Ele ficou muito decepcionado, estava com muita vontade de jogar esse jogo. Mas tenho certeza de que eles se encontrarão em breve, talvez na próxima Champions — afirmou o treinador da equipe alemã.

A suspensão veio após uma jogada desnecessária aos 28 minutos da primeira etapa, na qual Jobe Bellingham fez falta em Deossa, do Monterrey. O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ainda afirmou que o jogador ficou muito abalado com a informação.

— Ele estava muito triste e precisou ser consolado após a partida. Era a história que todos queríamos ver acontecer — comentou.

Como foi o jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey?

Borussia Dortmund x Monterrey pelo Mundial de Clubes: Jobe Bellingham tomou o segundo amarelo e foi suspenso (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Com dois gols de Guirassy, o Borussia Dortmund venceu os mexicanos do Monterrey, por 2 a 1, e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Na próxima fase, os alemães reeditam a final da Champions 23/24 contra o Real Madrid, no próximo sábado (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey.

