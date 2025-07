Xabi Alonso e Real Madrid tomam decisão sobre futuro de Rodrygo

Segundo o portal "The Athletic", o Real Madrid e seu novo técnico, Xabi Alonso, estão abertos à possibilidade de negociar Rodrygo ainda nesta janela de transferências. O atacante brasileiro, de 24 anos, perdeu espaço na equipe e soma apenas 23 minutos em campo sob o comando de Alonso, após ficar 53 dias sem atuar — até voltar contra o Al Hilal, no Mundial de Clubes.

Ainda de acordo com a publicação, o clube já vinha demonstrando preocupação com a falta de motivação do jogador nos treinamentos — algo negado por seus representantes. O pai e agente de Rodrygo, Eric Goes, teria se queixado da falta de oportunidades, especialmente por conta da concorrência com Mbappé, Vinícius Jr. e Bellingham.

Essas manifestações não foram bem recebidas internamente, o que colaborou para que o Real aceitasse considerar propostas, dependendo da decisão final de Alonso. Apesar disso, o clube declarou ao "The Athletic" que não pretende vender Rodrygo e espera que ele continue sendo importante no elenco.

Rodrygo marcou 14 gols e serviu 11 assistências pelo Real Madrid na temporada 2024/25 (Foto: AFP)

Interesse do Arsenal em Rodrygo

O Arsenal é um dos clubes que monitoram a situação e já iniciou conversas preliminares com o staff do brasileiro. O nome de Rodrygo é avaliado como uma opção ofensiva tanto pela esquerda quanto pela direita, e tem sido discutido internamente desde o fim da última temporada. O Real Madrid contratou o jogador em 2019 por 40 milhões de euros (R$197 milhões, na cotação da época), quando ele tinha apenas 18 anos.

Em entrevista coletiva, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, falou sobre a possível chegada do "Rayo" à capital inglesa. Fugindo dos padrões de rechaçar aspas sobre contratações, o espanhol optou por uma espécie de "pressão" à diretoria, e afirmou que quer os melhores em seu elenco.

- Não vou especificar nomes, mas trouxemos ao clube a obrigação de ganhar um troféu. Todos acreditam nisso. Temos que marcar mais gols, ter criatividade, e adicionar números ao elenco. E isso vai acontecer em diferentes posições - afirmou o comandante.

