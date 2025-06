Quem é Gonzalo García, substituto de Mbappé e autor de gol do Real Madrid no Mundial

O centroavante Gonzalo García foi a grande novidade na escalação do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes. O jovem de 21 anos foi o escolhido para substituir Kylian Mbappé no duelo contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Aos 34 minutos da etapa inicial, o Real Madrid armou um rápido contra ataque, Rodrygo foi acionado pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área, em que Gonzalo García finalizou para abrir o placar. Foi o segundo gol dele como profissional com a camisa do clube merengue.

Cria da base do Real Madrid, Gonzalo García havia feito apenas seis jogos na equipe profissional antes de entrar como titular no Mundial de Clubes. Nesse período, o centroavante marcou um gol na vitória do clube espanhol sobre o Leganés por 3 a 2, na Copa do Rei.

Embora não tenha tido muitas oportunidades na equipe profissional, Gonzalo García era um dos protagonistas do Real Madrid Castilla. Na última temporada, o centroavante marcou 25 gols em 36 partidas disputadas na Primera Federación, que é equivalente a Serie C no Brasil.

Os números de Gonzalo García representam 43% dos gols marcados pelo Real Madrid Castilla na competição. O faro artilheiro lhe rendeu algumas convocações para a Champions League, inclusive, embora não tenha utilizado na principal competição da Europa.

Na estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, o jovem de 21 anos aproveita a chance em meio as ausências de Mbappé e Endrick. Enquanto o francês se recupera de uma febre, o brasileiro foi inscrito, mas segue na Espanha tratado uma lesão muscular do fim da temporada.

