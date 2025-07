Técnico do Liverpool se pronuncia após falecimento de Diogo Jota

Arne Slot, técnico do Liverpool, manifestou-se pela primeira vez após as notícias do falecimento de Diogo Jota. O atacante português, que fazia parte do elenco dos Reds desde 2020, faleceu na madrugada desta quinta-feira (1) após um acidente automobilístico.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Liverpool prestam homenagens a Diogo Jota em Anfield

➡️ Liverpool se manifesta após falecimento de Diogo Jota

O atleta de 28 anos estava em uma Lamborghini que bateu após furar um pneu, e pegou fogo diante da colisão ao sair da pista. Junto a Diogo, estava seu irmão, André Silva, que também era jogador profissional e defendia as cores do Penafiel (POR).

👀 Veja a mensagem de Arne Slot, técnico do Liverpool, a Diogo Jota

"O que dizer? O que alguém pode dizer em um momento como este, quando o choque e a dor são tão incrivelmente cruéis? Eu gostaria de ter as palavras, mas sei que não tenho. Tudo o que tenho são sentimentos que sei que muitas pessoas compartilharão sobre uma pessoa e um jogador que amávamos muito e uma família com a qual nos importamos tanto. Meus primeiros pensamentos não são os de um treinador de futebol. São os de um pai, um filho, um irmão e um tio, e pertencem à família de Diogo e André Silva, que sofreram uma perda tão inimaginável.

continua após a publicidade

Minha mensagem para eles é muito clara: vocês nunca caminharão sozinhos. Os jogadores, a equipe técnica, os torcedores do Liverpool Football Club estão todos com vocês e, pelo que vi hoje, o mesmo pode ser dito da família do futebol. Isto não é apenas uma resposta à tragédia. É também uma reação à bondade das pessoas envolvidas e ao respeito que muitos têm pelos meninos como indivíduos e pela família como um todo. Para nós, como clube, a sensação de choque é absoluta. O Diogo não era apenas nosso jogador. Ele era um ente querido para todos nós. Era um companheiro de equipe, um colega, um companheiro de trabalho e, em todas essas funções, era muito especial.

➡️ Diogo ‘Jota’ não era o nome real do jogador; entenda o apelido

➡️ Companheiros de Diogo Jota se manifestam após falecimento de jogador

Eu poderia dizer muito sobre o que ele trouxe para o nosso time, mas a verdade é que todos que assistiram ao Diogo jogar puderam perceber. Trabalho duro, desejo, comprometimento, grande qualidade, gols. A essência do que um jogador do Liverpool deve ser. Havia também os aspectos que nem todos conseguiam ver. A pessoa que nunca buscou popularidade, mas a encontrou mesmo assim. Não um amigo para duas pessoas, um amigo para todos. Alguém que fazia os outros se sentirem bem consigo mesmos apenas por estarem juntos. Uma pessoa que se importava profundamente com sua família. Na última vez que conversamos, parabenizei Diogo pela vitória na Liga das Nações e desejei-lhe sorte em seu próximo casamento. De muitas maneiras, foi um verão dos sonhos para Diogo e sua família, o que torna ainda mais doloroso que tenha terminado assim.

continua após a publicidade

Quando cheguei ao clube, uma das primeiras músicas que conheci foi a que nossos torcedores cantam para o Diogo. Eu nunca tinha trabalhado com ele antes, mas soube imediatamente que, se a torcida do Liverpool, que viu tantos grandes jogadores ao longo dos anos, tinha um canto tão único para o Diogo, ele devia ter qualidades especiais. Que tenhamos perdido essas qualidades em circunstâncias tão terríveis é algo com que ainda não nos conformamos. Por isso, precisamos que todos no clube se unam e se apoiem mutuamente. Devemos isso ao Diogo, ao André Silva, à sua família e a nós mesmos. Minhas condolências à esposa de Diogo, Rute, aos seus três lindos filhos e aos pais de Diogo e André Silva. Quando chegar a hora, celebraremos Diogo Jota, relembraremos seus gols e cantaremos sua canção. Por enquanto, lembraremos dele como um ser humano único e lamentaremos sua perda. Ele jamais será esquecido.

O nome dele é Diogo."

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sob o comando de Arne Slot, em 2024/25, Jota fez sua segunda temporada com mais jogos pelo clube, entrando em campo 37 vezes. Apenas em 2021/22, o atacante fez mais aparições, com 55 partidas. Na última jornada, anotou nove gols e concedeu três assistências aos companheiros.

Curiosamente, o lusitano foi o autor do primeiro gol da era do holandês. Diante do Ipswich Town, pela primeira rodada da Premier League, Diogo anotou o primeiro gol do triunfo fora de casa por 2 a 0 - Salah fez o segundo. No fim da campanha, o português pode celebrar o título em sua última partida com a camisa dos Reds, na rodada final, diante do Crystal Palace.