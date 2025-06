O atacante Endrick se juntou ao elenco do Real Madrid para as disputas do mata-mata do Mundial de Clubes. O brasileiro desembarcou em Palm Beach, na Flórida, no último sábado, e reencontrou seus companheiros. No entanto, não deve ser opção contra a Juventus, pois segue em tratamento da lesão sofrida na reta final de La Liga.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Afastado dos gramados, o brasileiro foi recebido com festa pelos companheiros e comissão técnica. Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, o recém-contratado Dean Huijsen, Modric e Rüdiger, além do comandante, foram alguns nomes que cumprimentaram Endrick. Os registros foram divulgados pelo Real Madrid.

continua após a publicidade

O zagueiro francês, inclusive, compartilhou o clique em suas redes sociais. Rüdiger escreveu "Bobby" na legenda, maneira como o brasileiro é carinhosamente chamado pelos companheiros do Real Madrid devido à admiração que ele tem ao lendário jogador inglês Bobby Charlton.

➡️Xabi Alonso abre o jogo sobre futuro de Endrick no Real Madrid

Embora tenha se juntado ao grupo apenas na fase do mata-mata, Endrick foi inscrito pelo Real Madrid para as disputas do Mundial de Clubes. O único brasileiro do elenco que ficou de fora da lista foi Reinier. Endrick, no entanto, ainda não tem previsão de entrar em campo.

continua após a publicidade

Ele está tratando lesão no tendão da coxa direita, sofrida na reta final de La Liga, e seguirá os protocolos estabelecidos pelo departamento médico nos Estados Unidos. Se conseguir se recuperar a tempo, poderá reforçar o setor ofensivo de Xabi Alonso no torneio inédito da Fifa.

Há alguns dias, o jornal "Marca" noticiou que Endrick "estaria nervoso" com a ascensão de Gonzalo García no clube. Ele assumiu a titularidade nos três jogos da fase de grupos devido a uma gastroenterite de Mbappé. Em campo, o espanhol surpreendeu com gols e assistências e virou um dos destaques do grupo no Mundial.

Relembre a lesão de Endrick

Endrick foi substituído com dores musculares na partida contra o Sevilla, no meio de maio, válida por La Liga, e os exames detectaram lesão. Em nota, o Real Madrid explicou a gravidade.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no tendão conjunto dos isquiotibiais da perna direita. Aguardando evolução"

De olho nas quartas: detalhes de Real Madrid x Juventus

A partida entre Real Madrid e Juventus pelas oitavas de final do Mundial de Clubes será nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. O confronto à la Champions League vale vaga nas quartas de final, que será disputada entre sexta-feira (5) e sábado (6).

Veja as fotos da chegada de Endrick

Endrick com Vini Jr (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Endrick com Mbappé (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Endrick com Huijsen (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Endrick com Bellingham (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Endrick com Modric (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Endrick com Rodrygo (Foto: Reprodução/Real Madrid)