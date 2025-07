O Real Madrid alcançou mais um estágio no Mundial de Clubes. A equipe de Xabi Alonso venceu a Juventus por 1 a 0, com direito a brilho de uma aposta do técnico basco: Gonzalo García, que substituiu Mbappé após o problema de saúde do astro francês.

O centroavante canterano anotou, em bela cabeçada após cruzamento de Alexander-Arnold, o gol que garantiu a qualificação espanhola rumo às quartas de final do torneio intercontinental. São três gols em quatro partidas na competição, suprindo a ausência do camisa 9 à altura.

Além do paralelo com Mbappé, Gonzalo também chegou a ser comparado com Raúl González, um dos maiores ídolos da história blanca, por Alonso, e refletiu de maneira animada em cima da aspa.

- Essa comparação é um elogio muito importante para mim. Pude compartilhar dois anos com Raúl como meu treinador, e ver que estão me comparando a ele é muito mais do que só um elogio - declarou o jovem atacante.

Em soma à comparação com o eterno "Raúl Madrid", García também analisou a vitória e a classificação rumo aos oito melhores do torneio em entrevista ao canal internacional "DAZN".

- Eu sempre tento ficar na área, não importa se você marca de cabeça, de joelho ou qualquer outra coisa. Estou muito feliz com o gol, mas ainda mais feliz com a vitória, com a luta que tivemos até o fim e com a nossa classificação para as quartas de final. Sabíamos que seria intenso desde o início, mas com ritmo, entrando na área adversária para tentar fazer gols - afirmou o camisa 30.

Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

👀 O que vem por aí para o Real Madrid no Mundial?

Com a vitória sobre a Juve, o Real Madrid segue seu caminho no Mundial de Clubes e aguarda o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece às 22h (de Brasília) desta terça-feira (1). O duelo que vale vaga nas semifinais será realizado no sábado (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

