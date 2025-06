Jornal revela nervosismo de Endrick com ascensão de companheiro no Real Madrid

Endrick estaria nervoso com a ascensão de Gonzalo García no Real Madrid durante o Mundial de Clubes, segundo o "Marca". Na Espanha, o brasileiro se recupera de uma lesão muscular na perna direita e não participa da competição nos Estados Unidos.

Em meio a lesão de Endrick, Gonzalo García foi inscrito para a disputa do torneio e assumiu a titularidade do Real Madrid nos três jogos da fase de grupos devido a uma gastroenterite de Mbappé. No campo, o espanhol vem surpreendendo com dois gols marcados e uma assistência distribuída, o que faz com que ganhe moral internamente.

Inicialmente, Gonzalo García era pouco falado, e o clube espanhol aguardava por propostas de outras equipes para que o atleta pudesse ter mais minutos, ser mais aproveitado e se desenvolver. No entanto, o atacante se tornou peça chave na equipe de Xabi Alonso, que o comparou com Raúl, ex-jogador e um dos maiores ídolos do Real Madrid.

Além de Endrick, o jornal destaca que Gonzalo García pode ser uma ameaça a Rodrygo após o retorno de Mbappé. O francês deve retornar ao time titular do Real Madrid assim que estiver saudável, embora o jovem espanhol esteja se credenciando como uma opção para entrar no decorrer dos jogos e lutar por um espaço na equipe de Xabi Alonso.

Xabi Alonso conta com Endrick no Real Madrid

Na última coletiva, Xabi Alonso afirmou contar com Endrick no Real Madrid ao longo da temporada. O treinador pede paciência para que o atleta retorne aos treinos para que possam trabalhar juntos ao fim do Mundial de Clubes.

- Nós queremos que o Endrick volte o quanto antes. Ele retornará aos treinos com o elenco logo e ele está nos meus planos. Contamos com ele.

