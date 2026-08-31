Liverpool anuncia a contratação de Barcola por cerca de R$ 860 milhões
Francês se tornou a segunda contratação mais cara dos Reds
O Liverpool anunciou oficialmente a contratação do atacante francês Barcola, ex-PSG, em um negócio que pode chegar a 123 milhões de libras (cerca de R$ 860 milhões). O jogador de 23 anos assinou contrato de cinco temporadas e se torna o segundo reforço mais caro da história do clube, atrás apenas de Alexander Isak.
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O clube inglês pagará 106 milhões de libras fixos, mais 17 milhões em bônus por desempenho. O PSG chegou a pedir 145 milhões de libras pelo atacante, mas as negociações avançaram nas últimas semanas até um acordo ser fechado.
Barcola, que vestirá a camisa 29 em Anfield, preferencialmente atua na ponta esquerda, mas pode jogar em toda a linha de ataque. Ele chega para reforçar o setor ofensivo do técnico Iraola após a saída de Salah e a longa ausência de Hugo Ekitike por lesão.
Barcola fala em sonho de conquistar a Premier League com o Liverpool
Em sua primeira entrevista como jogador do Liverpool, Barcola afirmou estar realizado e projetou grandes objetivos no clube.
– É um grande orgulho poder jogar pelo Liverpool. Demorou muito, mas estou muito feliz hoje. Tudo o que quero é estar em campo e poder jogar. Espero alcançar coisas muito grandes. Em primeiro lugar, ganhar a Premier League – é um dos meus maiores sonhos na vida – disse.
Na última temporada, Barcola marcou 13 gols e deu sete assistências em 49 jogos pelo PSG. Ele foi bicampeão da Champions League pelo clube francês e participou de todos os oito jogos da França na Copa do Mundo, marcando três gols.
Pelo PSG, o atacante disputou 152 partidas e marcou 74 gols. Barcola chegou ao clube parisiense em 2023, vindo do Lyon, por cerca de 45 milhões de euros.
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