A reprovação nos exames médicos de Gonzalo Plata no Dínamo de Moscou, da Rússia, pegou o atleta e o Flamengo de surpresa nesta terça-feira (1). A situação mexeu com os bastidores do Ninho do Urubu, e o clube cogita tomar providências para buscar uma resposta diante do ocorrido.

A diretoria estuda medidas para buscar uma reparação, uma vez que, segundo informações do clube, o equatoriano deixou o Ninho do Urubu sem apresentar problemas físicos e vinha atuando normalmente pelo Flamengo. Internamente, o Rubro-Negro entende que foi exposto ao ter um ativo seu envolvido em uma situação que pode impactar diretamente o futuro do jogador no mercado.

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Plata viajou para a Rússia após o Flamengo encaminhar a venda ao Dínamo de Moscou por 12 milhões de euros, cerca de R$ 72 milhões na cotação atual. O atacante chegou a ser recebido pelo clube russo, com festa, mas acabou reprovado nos exames médicos e não teve a contratação concluída.

A possível venda, no entanto, não é o principal ponto de preocupação para o Flamengo neste momento. O clube entende que a exposição de Plata durante todo o processo pode penalizar a imagem do jogador e, claro, dificultar uma nova negociação, já que o jogador retorna ao mercado depois de ter sido reprovado nos exames médicos de uma equipe europeia.

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O Rubro-Negro não descarta uma nova saída do equatoriano, mas avalia que será necessário aguardar e analisar o cenário. Ao mesmo tempo, a diretoria estuda medidas, inclusive a possibilidade de recorrer à FIFA, para buscar uma reparação diante da condução do processo pelo Dínamo de Moscou.

Plata será reintegrado ao elenco

Plata tem contrato com o Flamengo até 2029 e, neste primeiro momento, será reintegrado ao elenco rubro-negro. O atacante volta a ficar à disposição da comissão técnica após o fracasso da negociação com os russos.

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Limite de estrangeiros no Brasileirão

Com o retorno do equatoriano e as contratações de Anthony Valencia e Joaquín, o Flamengo passou a ter dez jogadores estrangeiros no elenco, um acima do limite de nove permitido para partidas do Brasileirão.

Flamengo recebeu reprovação com surpresa

O Lance apurou que o Departamento Médico do Flamengo e o staff de Gonzalo Plata receberam com surpresa a informação de que o atacante não teria atendido aos parâmetros médicos estabelecidos pelo Dínamo de Moscou.

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A avaliação do clube é baseada no fato de que o jogador vinha atuando normalmente pelo Flamengo e pela seleção do Equador antes de viajar para a Rússia.

Em nota oficial, o Flamengo afirmou que Plata está apto para a prática de futebol de alto rendimento e destacou que o atacante não possui histórico de cirurgias, fraturas ou qualquer problema crônico grave.

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O clube também afirmou que recebeu com "absoluta surpresa e ceticismo" a informação sobre a reprovação e que não medirá esforços para buscar as reparações cabíveis diante do que classificou como descaso e desvalorização impostos ao Flamengo e ao atleta.

Botafogo vive situação semelhante

O episódio também repercutiu no futebol brasileiro porque o Botafogo viveu uma situação semelhante nesta terça-feira. O clube carioca também teve uma negociação com o Dínamo de Moscou afetada por questões relacionadas aos exames médicos.

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➡️Além de Plata, Matheus Martins do Botafogo também não foi aprovado nos exames médicos no clube

Na própria nota oficial, o Flamengo citou o rival e afirmou que o que os dois clubes viveram é resultado do que classificou como "amadorismo e irresponsabilidade" demonstrados pelo clube russo no desfecho das negociações.

O Rubro-Negro agora avalia os próximos passos para buscar uma resposta e uma possível reparação pelo episódio envolvendo Plata.