Gabriel Jesus chega em Barcelona e revela: 'Muito feliz'
Atacante irá passar por exames médicos antes de assinar contrato
Gabriel Jesus chegou em Barcelona para a realização de exames médicos e assinatura de seu contrato com o clube catalão. O centroavante deixará o Arsenal em uma negociação de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) e assinará um vínculo válido por duas temporadas.
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No terminal de voos privados do aeroporto Barcelona-El Prat, Gabriel Jesus teve seu primeiro contato com a imprensa da Catalunha. O atacante não escondeu sua felicidade em vestir a camisa da equipe culé e comentou sobre sua condição física.
- Estou muito feliz. Estou perfeito (sobre uma lesão ligamentar sofrida no joelho esquerdo em 2025) - declarou o atleta em sua chegada na Catalunha.
Logo após sua chegada, Gabriel Jesus se deslocou para um hotel, onde estará hospedado junto de sua esposa e dos dois filhos. Na sequência, o atacante fará exames médicos antes de assinar contrato para tornar sua ida para o Barcelona oficial.
Gabriel Jesus preenche lacuna no Barcelona
Após a frustração nas negociações com Julián Álvarez, o Barcelona viu Gabriel Jesus como uma oportunidade de mercado. O atleta não fazia parte dos planos de Mikel Arteta e estava entre os nomes disponíveis do Arsenal para transferência.
Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, o Barcelona encontra no brasileiro um jogador para preencher a lacuna da função de um camisa nove de origem.
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