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Final de adversário do Flamengo na Libertadores termina em confusão

Equipe de La Plata perdeu a Supercopa Internacional por 3 a 1 para o Rosário Central

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 22:18
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Confusão no gramado entre jogadores do Estudiantes e do Rosário Central
Confusão no gramado entre jogadores do Estudiantes e do Rosário Central (Foto: Reprodução)

O Rosario Central conquistou a Supercopa Internacional da Argentina ao derrotar o Estudiantes, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, por 3 a 1, neste sábado (26), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. A decisão, porém, terminou marcada por uma grande confusão entre os jogadores das duas equipes após o terceiro gol do time visitante.

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O Estudiantes abriu o placar com Alexis Castro, mas o Rosario Central reagiu e conseguiu a virada com dois gols de Ángel Di María. Já nos acréscimos da partida, Julián Fernández marcou novamente para os visitantes e confirmou o título.

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Logo depois do terceiro gol, atletas dos dois times iniciaram um tumulto no gramado. Houve empurrões, xingamentos e agressões físicas. A discussão não terminou no campo e continuou durante o deslocamento das equipes em direção aos vestiários.

Após a partida, Di María comentou o episódio em entrevista à emissora DSports e lamentou o ocorrido.

- Foi lamentável o que aconteceu na final. Não fizemos nada para que isso acontecesse. Eles terão as suas razões. Nós vamos aproveitar este momento - afirmou o atacante.

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Reclamações contra a arbitragem

Além da confusão, o Estudiantes deixou o gramado bastante insatisfeito com a arbitragem de Darío Herrera. O clube reclamou de um lance em que a bola tocou no braço de Ovando dentro da área.

Os jogadores pediram a marcação de pênalti, mas o árbitro não assinalou a infração. O presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, chegou a entrar no campo para contestar a decisão.

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O Estudiantes agora volta suas atenções para a Libertadores. A equipe argentina será adversária do Flamengo nas semifinais da competição continental.

O primeiro confronto está marcado para 15 de outubro, novamente no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. A partida decisiva será disputada no dia 22 de outubro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

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